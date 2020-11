Présidentielle de 2022 : "Nos idées avancent", estime Jean-Luc Mélenchon

Pour 2022, le patron de La France insoumise souhaite "construire une majorité d'adhésion à un programme". "Si on recommence une campagne 'tout sauf Macron ou Le Pen', on n'ira nulle part", estime-t-il dans un entretien au quotidien 20minutes .

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, le 24 novembre 2020. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Objectif : 2022. Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'apprête à lancer sa campagne présidentielle avec un premier meeting, samedi 28 novembre, organisé en "réalité augmentée", épidémie de coronavirus oblige. Dans un entretien au quotidien 20minutes , le patron des insoumis a estimé que ses "idées avancent".

" J'observe déjà que nos idées avancent . Sur l'annulation de la dette publique, il y a maintenant aussi Arnaud Montebourg. Sur les violences policières, beaucoup de pleutres étaient cachés sous la table quand on tabassait les "gilets jaunes". A présent, beaucoup comprennent le risque du fossé qui se creuse entre la police et la population", a souligné Jean-Luc Mélenchon. "En 2022, on va trouver un pays dévasté. Il y aura peut-être 8 à 10 millions de chômeurs dans le pays. L'industrie peut s'effondrer. Les petits commerces sombrent. Que fait-on ?", s'est-il interrogé, avant de fustiger la gestion de la crise par le gouvernement.

"Devant l'énormité du défi, il a fallu qu'Emmanuel Macron réponde à quelque chose que les Français exprimaient assez spontanément : que fait l'Etat ? Il a utilisé un vocabulaire qui n'était pas le sien : 'La santé doit sortir du domaine du marché', 'nous ferons face quoi qu'il en coûte'. Mais il n'a aucune culture ni de l'Etat ni de la planification. Donc il saupoudre d'argent public. Sans vision d'ensemble. Des milliards pour l'automobile ? pourtant à peine 17 % des automobiles vendues sont fabriquées en France. Pareil pour l'aéronautique, pas un milligramme de réflexion sur les mutations qu'il faudrait introduire dans le secteur", a estimé Jean-Luc Mélenchon au cours de cet entretien.

Le leader insoumis a toutefois souligné "l'évolution du vocabulaire" qui "facilite (le) travail" des Insoumis. "Nous paraissons moins extraterrestres qu'en 2017. Ils ont créé un commissariat au plan, j'en suis très content, même s'il ne fait rien, au moins le nom existe. Quand je parle de planification, plus personne ne s'évanouit dans la salle", a-t-il expliqué.

Pour 2022, le chef de file de LFI, qui explique vouloir "construire une majorité d'adhésion à un programme", a vivement critiqué la proposition de "primaire des idées", une "idée ridicule" selon lui, faite par premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. "Les socialistes continuent de penser que c'est par eux que tout doit passer. Mais la situation a changé. Même si nous ne sommes pas aussi forts que nous l'aurions souhaité, nous avons une forme de centralité. Nous avons un programme, L'Avenir en commun", a souligné le leader insoumis. "Qu'est ce que ça veut dire, une 'primaire des idées' ?", s'est-il interrogé. "Un congrès à ciel ouvert ? A quoi sert le PS si n'importe quel passant dans la rue peut fixer son programme ? Les idées, il faut les prendre au sérieux. Il s'agit de sortir d'une des plus graves crises de l'histoire de France. (...) Le sujet, c'est l'avenir de notre pays. Pas celui de nos logos", a-t-il poursuivi. " Si on recommence une campagne 'tout sauf Macron ou Le Pen', on n'ira nulle part ", souligne-t-il.

Jean-Luc Mélenchon s'est également insurgé contre les "insinuations" du parti socialiste à son égard, concernant des "ambiguïtés avec le cadre républicain". "Les propos (d'Anne Hidalgo) à mon égard ou contre EELV sont odieux. C'est Monsieur Faure qui a trouvé le premier cette expression d'' ambiguïté sur la République'. C'est juste vague et fielleux. Comment dialoguer sur des insinuations ? Le débat public n'y gagne rien. Le PS contribue à pourrir l'atmosphère en répandant ce genre de soupçons sans objet", a-t-il estimé.