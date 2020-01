Présidentielle de 2022: Marine Le Pen ne «lâchera pas» Macron

Certains y pensent en se rasant, d'autres tout le temps. Marine Le Pen a profité de ses vœux à la presse ce jeudi pour rappeler très clairement qu'elle est bel et bien candidate à l'élection présidentielle. « Les mois qui viennent vont voir monter les candidatures potentielles, [...], ces pensées le matin devant la glace qui témoignent des arrière-pensées », se moque-t-elle, en référence aux batailles d'ego qui s'engageront dans les autres formations politiques. Seule en lice pour le Rassemblement national (RN) qu'elle préside, un avantage compétitif sur la plupart de ses concurrents, Marine Le Pen fait part, cash, de sa « volonté de préparer la présidentielle ». Rien de fondamentalement neuf puisqu'elle a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises depuis l'automne. Mais si Marine Le Pen est si insistante, c'est qu'elle entend bien installer le match entre elle et Emmanuel Macron très tôt. Et annihiler ainsi l'émergence de tout autre scénario.Partir tôt pour remotiver ses sympathisants« Macron et moi sommes les symboles du clivage [NDLR : patriotes - mondialistes qui aurait, selon elle, remplacé le clivage droite - gauche] mis en place par la présidentielle », insiste-t-elle. A l'entendre, c'est la logique même du quinquennat, qui « accélère l'agenda » et fait que « nous sommes entrés dans une phase pré-présidentielle ». « A mi-mandat, un président bascule dans la seconde partie du mandat qui le conduit à l'élection », observe-t-elle. LIRE AUSSI > Municipales 2020 : le RN veut renforcer ses bastionsSi Marine Le Pen est remontée sur le ring aussi tôt, c'est aussi parce qu'« il faut que les Français se projettent », confiera-t-elle plus tard, en marge de ses vœux. « Beaucoup n'en peuvent plus, c'est un moyen de leur dire que c'est maintenant qu'il faut s'engager s'ils souhaitent qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu », analyse-t-elle. En clair, ...