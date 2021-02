Présidentielle de 2022 : le gouvernement veut permettre le vote par anticipation

Un amendement gouvernemental destiné à permettre le vote par anticipation doit être examiné ce mercredi par la commission des Lois du Sénat et être soumis jeudi au vote des sénateurs, qui y sont largement opposés.

Une urne. ( AFP / THEO ROUBY )

Ce serait une première en France : le gouvernement a déposé mardi 16 février au Sénat un amendement destiné à permettre le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022.

Cet amendement ajouté au dernier moment à un texte sur l'organisation technique du scrutin présidentiel prévoit un vote par anticipation dans certains bureaux, via une machine à voter , à une "date fixée par décret, durant la semaine précédant le scrutin ", indique l'amendement. Les électeurs pourront, selon l'exposé du texte, "demander à voter dans une autre commune de leur choix parmi une liste de communes arrêtées par le ministre de l'Intérieur".

Ce texte technique sur l'élection présidentielle, déjà adopté sans le nouvel amendement par l'Assemblée nationale en janvier, doit être examiné ce mercredi par la commission des Lois qui devrait le repousser, selon la majorité sénatoriale. Il doit ensuite être soumis jeudi au vote des sénateurs .

Des sénateurs largement opposés à la mesure

Aussitôt le texte déposé, le président des sénateurs LR , Bruno Retailleau, a affirmé à l' AFP qu'il n'était "pas question que le Sénat puisse prêter la main à ce genre de manœuvre politicienne". " Nous y sommes fortement opposés. D'abord c'est un amendement, ce qui permet au gouvernement de passer sous le radar du Conseil d'Etat, et en dehors d'une discussion parlementaire approfondie", a-t-il regretté. "Ensuite, pour l'élection présidentielle qui est la clé de voûte de nos institutions, on ne peut pas faire les choses à la va-vite", a-t-il ajouté. "Un vote par anticipation est totalement opposé à la tradition française (...) c'est un amendement stupéfiant qui montre la légèreté du gouvernement sur les principes démocratiques", a conclu Bruno Retailleau.

Même tonalité chez les centristes , dont le chef de file Hervé Marseille a qualifié l'amendement "d'Ovni". "Tout le monde est à peu près convaincu qu'il faut repousser ce machin-là", a-t-il estimé auprès de l' AFP . "La majorité sénatoriale ne va pas déférer à un texte comme celui-là, dans les conditions dans lesquelles ça arrive. Ce n'est même plus du mépris", a-t-il ajouté. Le député ex-LREM Matthieu Orphelin s'est pour sa part déclaré favorable au vote par anticipation mais "dans des vrais isoloirs et urnes, pas sur des machines à voter". A gauche, Cécile Cukierman (CRCE à majorité communiste) a exprimé "une surprise au départ, mais finalement une colère". "Sur les évolutions en matière de processus électoraux, il faut faire très attention (...) à ne pas donné l'impression qu'au nom de favoriser le vote on s'arrange avec la règle", a-t-elle mis en garde.

Florian Philippot (ex-FN) a lancé sur Twitter : " Alerte fraude !" "La semaine avant le scrutin, les électeurs iraient dans un bureau équipé d'une 'machine à voter', le dépouillement aurait lieu le dimanche. Quel besoin de faire ça sinon frauder ?!", interroge-t-il.

Le gouvernement "n'imposera rien"

Instaurer un vote par anticipation permettrait de "faire baisser l'abstention", mais "le gouvernement n'imposera rien" et c'est le parlement "qui décidera" in fine, a souligné de son côté Christophe Castaner, patron des députés LREM.

"Il n'y a pas besoin de parler de tambouille", a estimé Christophe Castaner sur France 2 , répondant aux critiques de la droite et en soulignant que ce vote par anticipation serait, s'il est autorisé, instauré "sous le contrôle évidemment, et la transparence, de ceux qui sont les responsables de l'élection". "On peut rester nostalgique. Surtout ne changeons rien : le Sénat nous a habitués régulièrement à cela", a-t-il raillé, mais "le gouvernement ouvre le débat et n'imposera rien. C'est le parlement et le Sénat qui votera et décidera".

"L'objectif, c'est de faire baisser l'abstention", a-t-il souligné en faisant valoir les exemples des Etats-Unis et du Portugal, où selon lui "ça marche". Cette proposition vise aussi à "anticiper" dans le cas où l'élection devrait se tenir dans un contexte de crise sanitaire qui perdurerait.