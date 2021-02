L'ancion patron du PS s'est dit prêt à "soutenir" la maire de Paris si elle décidait d'être candidate et que la gauche décidait de "faire bloc derrière elle". Dans le cas contraire, "il faut organiser une primaire", a-t-il estimé, ajoutant que "dans ce cas", il y participerait.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, le 27 janvier 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Sera-t-elle candidate ? La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui a longtemps répété qu'elle n'avait pas l'intention de briguer l'Elysée en 2022, s'est montrée moins catégorique ces dernières semaines en affirmant qu'elle prendrait "toute sa part" au débat. Si elle décide de se lancer dans la course à la présidentielle, elle pourra compter sur le soutien de l'ancien patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis.

Le socialiste a estimé mercredi 3 février qu'Anne Hidalgo était "une femme d'Etat, crédible" pour 2022, en se déclarant prêt à la "soutenir" si elle était candidate et si la gauche décide de "faire bloc derrière elle", lors d'une visio-conférence de presse. Pour la prochaine présidentielle, "soit nous nous mettons d'accord sur une candidature - à première vue, celle d'Anne Hidalgo, si elle est candidate, et nous faisons bloc derrière elle. C'est une femme d'Etat, crédible. Soit il faut construire une nouvelle dynamique", a affirmé l'ancien patron des socialistes.

"Si ce n'est pas possible, parce que les candidatures seront multiples, alors, il faut organiser une primaire. Dans ce cas, j'en serai", a-t-il ajouté.

Un "mémorandum pour un nouveau contrat social et écologique"

Fondateur du réseau Nouvelle société, Jean-Christophe Cambadélis, qui milite pour "une fédération de la gauche de transformation sociale réaliste", a présenté son "mémorandum pour un nouveau contrat social et écologique". Il fait suite au "mémorandum sur la République impartiale", présenté en novembre dernier, et sera suivi "dans quelques semaines" d'un troisième volet, "un mémorandum pour un nouveau destin français".

"Il s'agit de forger un nouveau discours de gauche", insiste-t-il. "Il manque à la France et à la gauche un nouvel imaginaire, nous vivons sur un récit qui s'appuie sur des concepts forgés dans les années 60". Pour que la France prenne un "nouveau départ", il fixe quatre objectifs : "lutter contre le précariat et pour le climat, instaurer un nouveau contrat social et écologique, réindustrialiser la France avec un big bang écolo-numérique, maîtriser la dette".

Pour faire connaître ses propositions et en débattre avec les Français, l'ancien numéro un des socialistes va lancer "un visio-Camba tour" - car "un nouveau confinement est probable" - avec une cinquantaine de réunions sur tout le territoire.