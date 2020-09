Présidentielle de 2022 : François Hollande "va travailler sur un projet"

L'ancien chef de l'Etat a toutefois expliqué qu'il n'y avait "pas de question de candidature" à ce stade.

L'ancien président François Hollande. ( AFP / BERTRAND GUAY )

François Hollande pourrait-il être candidat lors de la présidentielle de 2022 ? L'ancien chef de l'Etat a expliqué sur BFMTV-RMC mercredi 9 septembre qu'il comptait "travailler sur un projet présidentiel". Le socialiste a néanmoins ajouté : "il n'y a pas de question de candidature. Car la question, c'est de savoir ce qu'on propose aux Français ? (...) Que veut-on faire pour le pays ? Quelle est notre inspiration ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Après viendra l'homme ou la femme qui pourra porter le projet".

Selon l'ancien locataire de l'Elysée, ce projet doit être "crédible et audacieux" . "S'il n'y a pas un projet clair dans une situation extrêmement difficile, avec une montée du chômage qui va être très dramatique, avec une paupérisation d'une partie du pays qui va être extrêmement difficile à vivre, s'il n'y a pas une force politique qui se constitue, un projet qui s'élabore (...) il n'y a pas de victoire possible pour la gauche", prévient François Hollande. "Et s'il n'y a pas de victoire possible pour la gauche, qui peut représenter l'alternative ? La droite ? (...) Christian Estrosi a vendu la mèche, aujourd'hui Emmanuel Macron peut être le candidat de la droite . Donc c'est l'extrême-droite ? On ne peut pas l'accepter", soutient le socialiste.

L'homme, qui a renoncé à se représenter après son mandat présidentiel, estime que "le projet de Jean-Luc Mélenchon ne peut pas rassembler une majorité de Français", tout comme "le projet des écologistes" . "C'est dur d'être président de la République. (...) Il faut le vouloir mais vouloir ne suffit pas, il faut pouvoir être président de la République et donc être capable de mener l'Etat mais aussi de rassembler 51% des Français", a-t-il souligné. "Ce qui va permettre d'avoir une majorité, de gagner une élection présidentielle c'est être capable de fédérer, de réunir, autour d'un projet crédible et audacieux", a affirmé François Hollande.