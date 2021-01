Présidentielle de 2022 : Anne Hidalgo peine à convaincre

Plus de 3 Français sur 4 estiment que la maire de Paris n'a pas l'envergure pour être présidente. Cette proportion élevée est toutefois en baisse et l'élue socialiste dispose du soutien d'une majorité de sympathisants socialistes, écologistes et insoumis.

La maire de Paris Anne Hidalgo en octobre 2020. ( POOL / NICOLAS MESSYASZ )

Alors que l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo se renforce, le baromètre politique* Odoxa - Dentsu Consulting de janvier, réalisé pour France Inter et la presse régionale, révèle que la maire de Paris est encore loin de convaincre : près de six Français sur dix (59%) indiquent avoir une mauvaise opinion d'elle.

Si les personnes sondées la jugent majoritairement dynamique (54%), ils ne la trouvent ni sympathique (55%), ni compétente (58%), ni charismatique (65%), ni proche des gens (65%), ni sincère (68%). Plus de trois Français sur quatre (77%) pensent qu'elle n'a pas l'envergure pour être présidente de la République.

Au palmarès des personnalités politiques appréciées par les Français, l'élue socialiste n'arrive qu'à la 13e place, avec 21% d'opinions favorables, ex-aequo avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, loin derrière l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (44%) et Roselyne Bachelot (42%). De leur côté, les sympathisants de gauche la place en 6e position (41% d'opinions favorables) derrière François Hollande et Jean-Luc Mélenchon (49%), Christiane Taubira et Benoît Hamon (45%) et Roselyne Bachelot (44%).

Le soutien d'une majorité de sympathisants de gauche et écologistes

Pour autant, les opinions favorables à la maire de Paris progressent. Depuis mars 2019, sa popularité globale a progressé de cinq points (de 35 à 40%) et son envergure présidentielle a augmenté de sept points (de 15 à 22%). Tous les différents traits d'images testés montrent une augmentation moyenne de 5,2 points. La caractéristique "sympathique" a même progressé de 10 points.

Par ailleurs, si la majorité des Français ont une mauvaise opinion d'elle, Anne Hidalgo dispose du soutien d'une majorité de sympathisants de gauche et écologistes : 62% d'opinions positives pour les sympathisants socialistes, 67% pour les écologistes et 56% pour les Insoumis. Elle obtient également 43% d'opinions favorables chez les sympathisants LREM. Si seuls 37% des sympathisants socialistes, 44% des écologistes et 43% des Insoumis pensent qu'elle a l'étoffe d'une présidente, à un peu moins d'un an et demi de la prochaine présidentielle, l'horizon semble s'éclaircir un peu pour la maire de Paris.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.003 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 13 et 14 janvier 2021.