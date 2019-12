Présidentielle d'Algérie : entre Hirak et résultats

L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a fait savoir dans un SMS reçu par l'AFP que son président Mohamed Charfi annoncera les résultats du premier tour vendredi à 11 heures (10 heures GMT), un moment où les Algériens pourraient envahir les rues pour la 43e fois comme ils le font depuis 42 semaines. Un éventuel second tour aura lieu entre le 31 décembre et le 9 janvier. Ce jeudi 12 décembre, seuls 39,93 % des inscrits ont voté au premier tour (41,41 % sur le territoire national et 8,69 % pour les Algériens de l'étranger), selon le président de l'Anie Mohamed Charfi. Ce taux est le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie. Il est inférieur de plus de dix points à celui du précédent scrutin ? le plus faible jusqu'ici ? qui en 2014 avait vu la quatrième victoire de M. Bouteflika. Aucune projection de résultat n'a été publiée. Mais le camp d'Abdelmajid Tebboune, ancien bref Premier ministre de M. Bouteflika en 2017, a revendiqué jeudi soir la victoire dès le premier tour. « Selon les premiers éléments en notre possession [?] Abdelmajid Tebboune a remporté la présidentielle, a déclaré à l'AFP Abdelatif Belkaim, directeur adjoint de la communication du candidat.Lire aussi Présidentielle en Algérie : « Le peuple a dit son mot »Lire aussi Algérie : vers un pouvoir civil de façade ?Lire aussi Mohamed Charfi : « L'élection est la clé pour sauvegarder le...