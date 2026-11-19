La députée Clémentine Autain à l'Assemblée nationale le 13 octobre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La députée Clémentine Autain, qui avait quitté La France insoumise après les "purges" de 2024, appelle jeudi à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, au lendemain du pas de Marine Tondelier en direction du leader des Insoumis, largement en tête à gauche dans les sondages.

"Mon mouvement L'Après (créé par les anciens Insoumis après les purges, ndlr) se prononcera sur son choix pour la présidentielle dans son Parlement des 12 et 13 décembre, suivi d'un vote des militants clôturé le 15. Dans ce cadre, je défends l'appel au vote pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon", écrit Clémentine Autain dans un communiqué.

L'Après a été créé à l'été 2024 par les anciens Insoumis (et leurs proches) purgés par LFI au moment de la dissolution en raison de leurs désaccords avec Jean-Luc Mélenchon : Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Danielle Simonnet et Hendrik Davi.

Ses élus siègent au groupe écologiste à l'Assemblée nationale et souhaitaient une candidature d'union de la gauche à la présidentielle.

François Ruffin, autre ancien Insoumis, est proche de l'Après mais n'en fait pas partie. Il est pour l'instant toujours candidat à la présidentielle et a dit ne pas vouloir soutenir Jean-Luc Mélenchon, donné par les sondages à cinq mois de l'élection en position de se qualifier pour le second tour.

Mercredi soir c'est la candidate écologiste Marine Tondelier qui a ouvert la porte d'un soutien à la candidature de l'Insoumis, en lui reconnaissant une dynamique "indéniable" .

"Les Insoumis répondent +Chiche !+. Je m'en réjouis", note Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis.

"Nos désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus. Et ils ne vont pas s'éteindre, sur les questions internationales telles que l'Ukraine, sur l'appréciation de l'ampleur du danger actuel de l'antisémitisme ou le rapport aux médiations, qu'on appelle souvent corps intermédiaires. C'est le propre d'une coalition que d'accepter des divergences", rappelle-t-elle cependant.