Présidentielle: Ciotti met en garde Pécresse qui n'envoie pas le "bon message"

Le député LR Eric Ciotti sur le plateau de France 2 à Paris, le 30 novembre 2021 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le finaliste du congrès LR Eric Ciotti a mis dès dimanche à Nice la pression sur la candidate désignée Valérie Pécresse, lui reprochant de ne pas envoyer "le bon message" en refusant de reprendre certaines de ses propositions.

"Le message qui a été lancé hier par Valérie Pécresse n'était pas un bon message", a critiqué devant plusieurs médias le député des Alpes-Maritimes à l'issue d'une réunion publique à Nice.

"Je pense qu'aujourd'hui nous devons fonder un programme d'unité, de rassemblement et le message qui a été adressé hier soir a étonné beaucoup des personnes qui me soutiennent", a-t-il ajouté.

"Nous en parlerons demain avec Valérie Pécresse, je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une droite qui entend se faire respecter", a insisté M. Ciotti, à la veille d'une visite de la gagnante de la primaire dans son fief.

Lundi, la candidate LR se rendra à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), dans le village d'Eric Ciotti qu'elle a battu samedi au deuxième tour par 61% contre 39% - une façon d'illustrer le "rassemblement" tant vanté à droite.

M. Ciotti a annoncé le lancement de son mouvement, "A droite", en assurant à ses soutiens: "Ce que nous avons construit est puissant, je continuerai de porter votre voix".

"C'était un mouvement qui existait déjà, c'était celui de mes amis, mais il prend un dimension nationale, 40.000 militants m'ont soutenu", a avancé le député, "je sens une force encore plus importante et cette force elle va s'organiser et peser dans notre famille politique".

Interrogée samedi soir sur TF1, Valérie Pécresse avait annoncé qu'elle ne reprenait pas à son compte certaines propositions phares d'Eric Ciotti, comme la création d'un Guantanamo à la française ou la priorité nationale pour les emplois.

"Je ne reprends pas les propositions d'Éric Ciotti, mais dans mon programme, il y a une prise de position très ferme et des mesures d'ordre très fermes", avait-elle expliqué.

"Éric Ciotti aura toute sa place dans ma campagne, comme Xavier Bertrand, comme Michel Barnier, comme Philippe Juvin, parce qu'ils représentent des sensibilités qui sont très complémentaires et ça fait une formidable équipe de France", avait-elle ajouté.

Interrogé sur les déclarations d'Eric Ciotti sur BFMTV, le patron de LR Chistian Jacob a lui assuré que "sur la ligne régalienne, (Ciotti et Pécresse) sont très proches l'un de l'autre".

Il a aussi ajouté que c'est la candidate Valérie Pécresse qui va "établir le programme" et "arbitrer les questions", "avec l'ensemble de ses soutiens, les quatre autres candidats et le travail de fond que nous avons fait au parti".

