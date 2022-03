Présidentielle : Christiane Taubira retire sa candidature et dénonce les partis

L'ancienne ministre de la Justice ambitionnait d'unir la gauche, après être arrivée en tête de la primaire populaire.

Christiane Taubira lors de l'annonce de son retrait de la course à la présidentielle, le 2 mars 2022. ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Arrivée sur le tard dans la campagne présidentielle, il n'y aura pas eu de miracle pour Christiane Taubira. Elle a acté mercredi 2 mars le fait qu'elle n'aurait pas les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature à la présidentielle et a mis fin à sa campagne, lors d'une conférence de presse.

"Il est évident que nous ne réussirons pas à avoir les parrainages", a déclaré l'ex-ministre de 70 ans, qui avait annoncé sa candidature le 15 janvier et était arrivée en tête de l'initiative citoyenne de la primaire populaire 15 jours plus tard, bien décidée à tenter de faire l'union à gauche, mais sans y parvenir. Tombée autour de 2% d'intentions de vote dans les sondages, elle n'avait recueilli mardi que 181 signatures d'élus, à trois jours de la date limite des dépôts des parrainages.

"Les partis se crispent"

Christiane Taubira a dénoncé les partis politiques auxquels "il ne reste plus aujourd’hui que leur capacité de nuisance". " Les partis se crispent parce que leur aire d’influence a beaucoup rétréci et qu’ il ne reste plus aujourd’hui que leur capacité de nuisance, et que cette capacité de nuisance est actuellement leur principale occupation. Nous restons persuadés que les partis restent nécessaires et même indispensables à la démocratie, et pour ces raisons nous allons faire en sorte que la démocratie puisse reposer sur des partis politiques, des forces politiques où les citoyens vont émerger de plus en plus massivement", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.