Éric Zemmour, candidat de Reconquête à la présidentielle, lors d’un meeting au Zénith de Toulon, le 21 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Frederic Dides )

Le candidat Reconquête à la présidentielle Éric Zemmour a fait savoir jeudi que 2027 serait sa "dernière campagne", laissant entendre que viendrait ensuite, "sans doute" en 2032, le tour de sa compagne Sarah Knafo, qui l'a supplanté en popularité.

Interrogé sur CNews sur la place de l'eurodéputée, vice-présidente de Reconquête, le président du parti d'extrême droite a décrit "la campagne d'un tandem" : "c'est elle qui dirige la campagne" et elle est "absolument indispensable".

Et en 2032, Sarah Knafo sera-t-elle plus que directrice de campagne ? "Alors là, oui, sans doute. Moi, de toute façon, c'est ma dernière campagne", a répondu Éric Zemmour, 68 ans, tout en refusant de dire si une candidature de la députée européenne avait été envisagée dès 2027.

Son entrée en lice, officialisée il y a deux semaines sur TF1, avait mis un terme à la possibilité que Sarah Knafo concoure à sa place, sa popularité l'ayant un temps fait apparaître comme la possible candidate de Reconquête à l’Élysée.

Encore faut-il qu’Éric Zemmour puisse se présenter en 2027 : les 500 parrainages nécessaires, "pour l'instant, je ne les ai pas", a reconnu le candidat qui dit avoir "300, 350" promesses.

Sarah Knafo, députée européenne et vice-présidente de Reconquête, assiste au meeting de campagne d'Éric Zemmour, andidat à la présidentielle, au Zénith de Toulon, le 21 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Frederic DIDES )

Quatrième de la présidentielle de 2022 avec 7,07% des voix, Éric Zemmour n'est plus crédité que d'environ 3% des intentions de vote dans un sondage OpinionWay pour Cnews publié jeudi, très loin derrière Marine Le Pen (33%).

Éric Zemmour a d'ailleurs prévenu les électeurs de droite tentés par la candidate du Rassemblement national qu'ils "s'apprêtent tout simplement à voter pour une femme de gauche", "dirigiste et étatiste", et qui ne lui a pas été "reconnaissante" d'avoir appelé à voter pour elle au second tour en 2022, face à Emmanuel Macron.

Éric Zemmour a par ailleurs assuré jeudi qu'il irait jusqu'au premier tour même s'il était tenu à l'écart de la primaire de la droite et du centre, à laquelle David Lisnard (Nouvelle Energie) voudrait qu'il participe, ce à quoi s'opposent Gabriel Attal (Renaissance) et Bruno Retailleau (LR).