Présidentielle : Brigitte Macron en pré-campagne ?

Ce n'était pas censé être une opération de communication en vue de la présidentielle de 2022 - les stratèges du chef de l'Etat, informés, n'étaient pas dans la boucle -, mais ça y ressemblait fort. Jeudi soir, lors de son intervention dans 20 heures Le Mag sur TF 1, Brigitte Macron a davantage parlé du président que de l'opération Pièces jaunes, prenant la défense de son mari, assurant « entendre » la colère du pays et se présentant même comme « une sorte de go-between » entre son époux et les Français. De quoi rappeler Bernadette Chirac qui avait joué un rôle conséquent dans la réélection de son mari en 2002, en montant progressivement en puissance dans les médias.« On est à deux ans de la présidentielle, tout le monde est reparti en campagne ! Elle vient au secours de son mari, en difficulté, pour parler à l'électorat populaire. Elle est la seule à pouvoir le faire dans le dispositif macroniste avec Le Drian », analyse le communicant Philippe Moreau Chevrolet de l'agence MCBG Conseil. Hasard du calendrier, cet entretien est tombé le jour même où Marine Le Pen s'est déclarée pour 2022.« Brigitte est le meilleur ambassadeur du président », juge un proche, plutôt satisfait de son intervention, qui a réuni 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne. D'autant que sa précédente interview au 13 heures de TF 1, en duplex avec Jean-Pierre Pernaut le 8 janvier, avait été jugée plutôt ratée : « Son oreillette ne fonctionnait pas, elle n'entendait qu'un mot sur deux, elle n'avait pas de retour, elle était catastrophée ! » D'où le choix, cette fois, d'un face-à-face assis avec le présentateur du JT, Gilles Bouleau.Initialement, il s'agissait uniquement pour la première dame de mettre en avant l'opération Pièces jaunes, dont elle a repris les commandes à la tête de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Nulle question du journaliste de TF 1 pourtant sur cette ...