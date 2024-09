Présidentielle: Bompard (LFI) s'oppose à Faure (PS) sur une primaire

Manuel Bompard et Olivier Faure à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 31 août 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a réaffirmé dimanche son opposition à une primaire pour la désignation d'un candidat unique de la gauche à la présidentielle, comme le suggère le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, opposé à une candidature de Jean-Luc Mélenchon au nom de la gauche rassemblée.

"Les primaires, ça crée des divisions, ça crée des clivages et au lendemain de la primaire, vous avez les opposants au candidat qui a finalement été désigné, qui vont soutenir un autre candidat", a-t-il jugé dans l'émission Questions Politiques sur France inter en partenariat avec Le Monde et France télévisions.

Dans un entretien samedi à Ouest-France, M. Faure plaide pour "un candidat commun de la gauche et des écologistes" à la présidentielle de 2027, qui pourrait être choisi via "une primaire, un conseil des sages, une convention citoyenne, un mélange de plusieurs procédés". Et il ajoute que "Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche".

"Une primaire dans laquelle on dit il y a ceux qui ont le droit de participer et ceux qui n'ont pas le droit de participer... tout ça n'est pas sérieux", a ajouté M. Bompard.

Pour M. Bompard, Jean-Luc Mélenchon reste "la personne la mieux placée s'il devait y avoir une élection présidentielle demain".

Le coordinateur de LFI a également marqué sa différence avec son allié du Nouveau Front populaire en soulignant que Lucie Castets "restait (la) candidate" du NFP pour aller à Matignon, en cas de chute du gouvernement Barnier, alors que M. Faure s'est montré dernièrement plus évasif sur ce point.