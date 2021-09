Présidentielle: Bertrand plaide pour un congrès de "rassemblement" et pas d'"affrontement"

Xavier Bertrand, président de la région Hauts de France et candidat à la présidentielle, sur le plateau de la chaîne France 2, le 30 septembre 2021 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Xavier Bertrand, hostile à toute primaire à droite, a dit jeudi sa méfiance pour un congrès "d'affrontement", plaidant pour le "rassemblement" et appelant ses rivaux à le rencontrer "très prochainement".

Les adhérents LR "ont écarté la primaire, ce n'est pas pour en refaire une sous une forme déguisée", a-t-il affirmé au Figaro, alors que LR a décidé samedi que son candidat à la présidentielle serait désigné en congrès, c'est-à-dire par un vote des seuls militants.

Les quatre autres candidats en lice - Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin - ont rapidement fait savoir qu'ils se soumettraient à ce congrès, mais Xavier Bertrand ne s'était jusqu'à présent pas prononcé.

Rappelant son engagement de se présenter à la présidentielle en cas de victoire aux régionales, il a martelé sur France 2: "Je ne changerai pas de position, je ne me renierai pas, ma conception de l'élection présidentielle c'est: un homme, une femme, face aux Français".

"On en a soupé des primaires", système qui "a été source de division, ne nous a pas permis de l'emporter", a-t-il répété.

Le président des Hauts-de-France, "plutôt que de s'opposer les uns aux autres", a proposé aux autres candidats "que l'on se rencontre très rapidement, avant le 13 octobre", soit la date limite pour le dépôt des candidatures.

Car "si un congrès de rassemblement a du sens, un congrès d'affrontement nous replongerait dans les divisions de la primaire de 2016", selon lui.

Michel Barnier, candidat LR à la présidentielle, le 9 septembre 2021 à Nîmes ( AFP / Pascal GUYOT )

Le congrès met le choix du candidat entre les mains des seuls adhérents LR, ce qui pourrait donner une prime à la fidélité, alors que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont quitté le parti. Michel Barnier, donné derrière ses deux rivaux par les sondages, souligne régulièrement qu'il n'a jamais quitté LR.

Xavier Bertrand, qui se dit "dans une logique d'unité et de rassemblement", a assuré que "la solution qui sera trouvée devra être soumise aux adhérents".

"J'ai toujours indiqué que je demanderai le soutien de ma famille politique" et "je le redis aujourd'hui très clairement", a-t-il affirmé.

"Je suis celui qui peut battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen", a-t-il répété.

Sur Twitter, le porte-parole de LR Gilles Platret a souligné "pour rappel" que les adhérents LR avaient décidé samedi d'"une élection à deux tours. Et donc avec plusieurs candidats", écartant implicitement l'idée d'un congrès où un seul nom serait soumis à l'approbation.

Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle pour "Soyons Libres", le 9 septembre 2021 à Nîmes ( AFP / Pascal GUYOT )

"Les adhérents LR ont choisi un scrutin interne pour élire démocratiquement celle ou celui qui portera les couleurs de la droite en 2022. Personne ne doit faire bande à part ni tenter de leur voler ce libre choix", a tweeté l'eurodéputé Geoffroy Didier, proche de Valérie Pécresse.

Selon un sondage Opinionway pour les Echos, l'écart semble se resserrer entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui recueilleraient respectivement 16% et 15% au premier tour, dans l'hypothèse ou Eric Zemmour ne serait pas candidat. Tous deux restent derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

