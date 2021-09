Présidentielle: Aubry soutient Hidalgo qui "a une vraie vision de la France"

La maire de Lille, Martine Aubry, le 23 avril 2021 à Lille ( AFP / DENIS CHARLET )

La maire de Lille, Martine Aubry, a apporté mercredi son soutien à Anne Hidalgo pour représenter le Parti socialiste à la présidentielle d'avril 2022, estimant que la maire de Paris avait "une vraie vision de la France aujourd'hui".

"Je pense que c'est vraiment la personne aujourd'hui qui à la fois par son histoire, par son parcours, par sa façon de travailler (...) connaît la situation des Français, parce qu'elle a montré à Paris qu'elle avait des convictions, qu'elle passait très vite des discours aux actes, et qu'elle a une vraie vision de la France aujourd'hui", a déclaré Mme Aubry sur franceinfo.

"On devrait être contents d'avoir quelqu'un qui est reconnu sur le plan international" a-t-elle poursuivi, rappelant au passage leur amitié "de 30 ans".

L'actuelle maire de Paris est une ancienne membre du cabinet de Martine Aubry au ministère de l'Emploi, entre 1997 et 2002.

Si Mme Hidalgo n'a pas encore officialisé sa candidature, Martine Aubry dit avoir "peu de doutes" qu'elle se lance. Elle assure qu'"Anne a fait déjà le plein" au PS, alors qu'une primaire interne doit avoir lieu après le congrès du parti (18-19 septembre).

La candidature de la maire de Paris, accueillie favorablement par les militants socialistes, est également soutenue par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Mais d'autres voix souhaitent "un débat" dont Stéphane le Foll, candidat à la primaire interne.

"Il faut qu'on arrête de se parler entre nous, entre nos primaires, et on engueule le voisin, et cætera. Ce n'est plus possible. Ils en ont marre, les Français, de toutes ces mises en scène, de tous ces égos", a tancé Martine Aubry.

"Je crois qu'il faut laisser maintenant Anne faire, c'est-à-dire, le jour où elle annonce sa candidature, qu'elle puisse parler aux Français. Qu'on reparle enfin de leurs problèmes au lieu de parler de nos problèmes à nous", a-t-elle conclu.

