Présidentielle au Cap-Vert: fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement

Une électrice cherche son nom sur une liste électorale dans un bureau de vote pour l'élection présidentielle au Cap-Vert, le 15 novembre 2026 à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente ( AFP / Queila Fernandes )

Les bureaux de vote ont fermé dimanche soir dans l'archipel du Cap-Vert et les opérations de dépouillement des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont débuté, ont constaté des correspondants de l'AFP.

Quelque 419.448 électeurs ont été appelés aux urnes lors de ce scrutin où le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, faisait figure de favori, dans cet archipel lusophone ouest-africain réputé pour sa stabilité démocratique.

Situé en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, le Cap-Vert compte 10 îles volcaniques, dont neuf habitées.

Des électeurs font la queue devant un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, le 15 novembre 2026 ( AFP / Queila Fernandes )

Le vote s'est déroulé dans le calme et avec une affluence moyenne, selon les correspondants de l'AFP. Les résultats provisoires devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. Si aucun des candidats n'atteint la majorité, un second tour sera organisé le 29 novembre.

La diaspora était également appelée à voter. Les Cap-Verdiens à l'extérieur de l'archipel (essentiellement aux Etats-Unis et au Portugal) sont trois fois plus nombreux que les quelque 550.000 habitants de ce pays.

"Besoin d'opportunités"

Une électrice dépose son bulletin dans l'urne d'un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert ( AFP / Queila Fernandes )

"J'espère qu'à l'issue de l'élection il y aura du progrès et que ce qui a été promis sera réalisé", a déclaré à l'AFP Suelene Delgado, commerçante de 31 ans, après avoir voté à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente.

"Parce que nous avons besoin d'un Cap-Vert plus développé et d'un Cap-Vert qui s'occupe de sa jeunesse et qui apporte plus d'opportunités", a-t-elle poursuivi.

"J'espère que le vainqueur sera une personne honnête, qui travaillera pour le bien du pays et de ses habitants, pour le développement de notre nation", a pour sa part indiqué à l'AFP à Mindelo Elisete Évora, femme de ménage de 55 ans.

Le Cap-Vert a connu en 2026 deux événements qui l'ont propulsé sur la scène internationale : l'immobilisation en mai au large de sa capitale d'un navire de croisière foyer d'hantavirus et le parcours historique de son équipe de foot pour sa toute première participation au Mondial.

Un responsable de la commission nationale électorale du Cap-Vert (CNE) montre un bulletin de vote avec les noms des différents candidats à l'élection présidentielle au Cap-Vert le 15 novembre 2026 ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains où les présidentielles ont été tendues ces dernières années, le Cap-Vert est une exception de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et se distingue par la vigueur de sa croissance économique.

Le pays est aussi réputé pour sa "morabeza" (hospitalité, en créole), son ouverture sur le monde, son métissage et sa musique.

L'archipel est doté d'un régime semi-présidentiel dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre.

Des électeurs recherchent leurs noms sur des listes dans un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, au Cap-Vert, le 15 novembre 2026 ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Le chef de l'État ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

Parmi les six candidats qui étaient en lice, le président sortant José María Neves, 66 ans, partait favori, avec comme premier outsider l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Ils sont chacun soutenus par les deux principaux partis du pays.

Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, candidat à sa réélection, s'exprime le 15 novembre 2026 ( AFP / Jose Correia )

M. Neves avait été élu président en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, gauche).

Il bénéficie du soutien du PAICV, qui a remporté les législatives de mai dernier.

"Je suis fier du Cap-Vert et de notre démocratie", a-t-il déclaré dimanche à la presse après avoir voté à Praia. Il a estimé avoir mené une "campagne positive" et avoir "contribué à la consolidation de l'Etat de droit" dans l'archipel.

Des défis persistants

Il avait appelé les Cap-Verdiens à voter "massivement", estimant avoir "travaillé" pour l'emporter dès le premier tour.

Joana Rosa Amado est, elle, soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit), principal parti d'opposition. Son slogan est "écouter le Cap-Vert".

"L'élection d'une femme à la présidence montrerait à de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles qu'aucune fonction de l'État ne leur est interdite", avait-elle lancé lors de la présentation de sa candidature.

Un électeur dépose son bulletin de vote dans un bureau de vote de la capitale cap-verdienne Praia le 15 novembre 2026 ( AFP / Jose Correia )

En juillet 2025, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale.

Mais le pays fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles.

L'une des préoccupations majeures de la population est aussi la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, ainsi que le chômage des jeunes.

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, nombre de jeunes Cap-Verdiens, y compris diplômés ou ayant suivi une formation professionnelle, ont émigré et continuent d'émigrer à l'étranger, engendrant une pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans le secteur clé du tourisme.