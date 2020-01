Présidentielle américaine : entre tensions et coups bas, le dernier débat des candidats démocrates

À moins de trois semaines du coup d'envoi des longues primaires aux Etats-Unis, les nombreux candidats démocrates se sont affrontés en débat mardi soir. Le septième et dernier débat avant le premier caucus, au résultat très attendu, dans l'Iowa, le 3 février prochain.Des escarmouches à distance auguraient d'un débat tendu, les six candidats - sur douze toujours en course - ont surtout réservé leurs attaques au président républicain Donald Trump, en pleine procédure de destitution. Notamment sur sa politique étrangère. L'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, le sénateur Bernie Sanders, 78 ans, le benjamin de la course Pete Buttigieg, 37 ans, la sénatrice Elizabeth Warren, 70 ans, la sénatrice Amy Klobuchar, 59 ans, et l'homme d'affaires milliardaire Tom Steyer, 62 ans, ont été longuement interrogés sur leurs programmes concernant le Moyen-Orient.L'occasion pour le socialiste Sanders de critiquer une nouvelle fois le modéré Biden, sur son vote en 2002, lorsqu'il était sénateur, pour autoriser George W. Bush à intervenir militairement en Irak.L'ancien vice-président de Barack Obama a reconnu une « erreur » mais a souligné qu'avec sa longue expérience en politique étrangère, il était qualifié pour occuper la présidence américaine. « C'est l'identité de l'Amérique qui sera en jeu » lors de la présidentielle du 3 novembre, a-t-il déclaré. « Pas celle que Donald Trump crache, la haine, la xénophobie, le racisme, cela ne nous définit pas. Nous devons retrouver l'âme de l'Amérique ».« Une femme peut-elle battre Donald Trump ? »Mais c'est finalement entre les deux grands candidats progressistes de la primaire, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, que la température est montée. Quelques jours plus tôt, le site Politico avait affirmé que l'équipe du socialiste donnait comme consigne à ses volontaires de dépeindre sa rivale comme une candidate des élites. Ce qu'il n'a pas ...