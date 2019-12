Présidentielle américaine : des détenues utilisées pour la campagne du démocrate Michael Bloomberg

Rétribuer des personnes 27 dollars par mois pour promouvoir sa candidature à l'investiture démocrate américaine... Une rémunération de misère choquante surtout quand le prétendant à la Maison-Blanche est l'un des hommes les plus riches de la planète. L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a en effet eu recours à des prisonnières d'un centre de détention situé dans l'Oklahoma, a révélé mardi le site d'informations The Intercept. Le montant avait été fixé par les autorités pénitentiaires de cet État, selon RFI.« Nous n'avons appris cela que lorsque le journaliste nous a appelés, mais dès que nous avons découvert quel sous-traitant du fournisseur avait fait cela, nous avons immédiatement mis fin à notre relation avec la compagnie et les gens qui l'ont embauchée », a expliqué l'homme d'affaires dans un communiqué. « Nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique et nous allons nous assurer que nos fournisseurs examinent de près leurs sous-traitants à l'avenir », a-t-il ajouté. Earlier today, a news outlet accurately reported that a subcontractor for one of our vendors was using prison workers to make phone calls on behalf of my campaign. After learning this, we immediately ended our relationship with that company. Full statement below: pic.twitter.com/0KJ8y8Iqxj-- Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) December 24, 2019 Michael Bloomberg, un centriste, reste pour l'instant loin derrière le trio de tête des candidats démocrates pour en découdre avec le président Donald Trump en novembre prochain. LIRE AUSSI > Accord de Paris : Michael Bloomberg signe un gros chèque pour compenser le retrait des Etats-Unis Certains doutent par ailleurs que Bloomberg puisse convaincre l'électorat démocrate, alors que les débats se concentrent sur la taxation des riches pour corriger de criantes inégalités. S'il est sensible à la question environnementale, favorable à l'avortement, aux droits homosexuels et militant ...