Présidentielle: Abad juge que la guerre en Ukraine "disqualifie les extrêmes"

Le patron des députés LR Damien Abad à Paris le 25 février 2022 ( AFP / Thomas COEX )

La guerre en Ukraine "disqualifie les extrêmes" candidats à la présidentielle, a jugé dimanche le patron des députés LR Damien Abad en visant Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).

"Cette guerre change une chose", a estimé M. Abad sur Radio J: "Elle redonne du souffle, de la crédibilité aux candidats qui incarnent des alternances politiques de gouvernement. Et elle disqualifie les extrêmes et ceux qui sont trop alignés sur la position pro-russe."

Invité à préciser qui seraient ces candidats selon lui crédibles, il a cité la candidate LR Valérie Pécresse dont il est l'un des soutiens, mais aussi le sortant Emmanuel Macron ou encore "la gauche sociale-démocrate et modérée" d'Anne Hidalgo (PS).

"Jusqu'à maintenant, c'était celui qui parlait le plus fort, qui avait le verbe le plus haut qui était repris partout. Maintenant ce sera celui qui parle le plus sérieusement et de la façon la plus impliquée possible", a-t-il parié en ciblant notamment Eric Zemmour: "Les Français ne veulent pas un Poutine français, ils veulent une présidente gaulliste".

Tous les principaux candidats à la présidentielle ont condamné l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe à l'initiative du président Vladimir Poutine, avec néanmoins des nuances importantes sur le fond de la réponse à y apporter.

Alors que la gauche comme la droite approuvent les mesures internationales de sanctions prises depuis jeudi, appelant même à aller plus loin, le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, qui a souvent professé son admiration pour Vladimir Poutine, a notamment affiché son scepticisme contre des sanctions selon lui "inutiles", et susceptibles d'affecter le pouvoir d'achat des Français.

De son côté, Marine Le Pen se voit reprocher ses accointances passées avec le Kremlin, elle qui avait rendu visite à Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017.

Enfin Jean-Luc Mélenchon avait estimé il y a quelques semaines que dans la crise russo-ukrainienne, "l'Otan était l'agresseur", qualifiant l'éventualité d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan d'"annexion".