Présidentielle à Taïwan, un scrutin sur fond de tensions avec Pékin

Les bureaux de vote ont fermé peu après 16H00 locales (08H00 GMT) et les résultats sont attendus dans la soirée.

En poste depuis 2016, la présidente Tsai Ing-wen, brigue un second mandat, face à son principal adversaire, Han Kuo-yu.

Ces deux candidats ont deux visions divergentes de l'avenir de l'île et de ses relations avec Pékin, son plus grand partenaire commercial.

Mme Tsai, qui a voté dans la matinée et affiche une certaine distance avec l'autoritarisme de Pékin, a indiqué à la presse espérer que les Taïwanais accomplissent leur devoir de citoyen afin de "rendre la démocratie taïwanaise plus forte".

Pour sa part, M. Han, favorable lui à un réchauffement des relations, s'est refusé à tout commentaire après son passage dans un bureau de vote installé dans un temple à Kaohsiung, la seconde plus grande ville de Taïwan dont il est maire.

Un outsider conservateur est également en compétition: James Soong, 77 ans, issu des rangs du KMT et président d'un mouvement favorable à Pékin, le Parti du peuple d'abord.

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces et a juré d'en reprendre un jour le contrôle, par la force si nécessaire.

Au pouvoir depuis 2016, la présidente Tsai Ing-wen, candidate à sa réélection, se présente comme la garante des valeurs démocratiques face à l'autoritarisme du pouvoir communiste de Xi Jinping.

Tout comme sa formation politique, le Parti démocratique progressiste (PDP), qui milite traditionnellement pour l'indépendance, Mme Tsai rejette le principe de l'unité de l'île et du continent au sein d'une même Chine.

Cette position a provoqué l'ire de Pékin qui depuis son arrivée à la présidence de Taïwan n'a cessé de durcir le ton.

La Chine a ainsi rompu toutes les communications officielles avec son gouvernement tout en intensifiant les pressions économiques et les exercices militaires.

Son principal adversaire, Han Kuo-yu, argue au contraire que de meilleures relations avec Pékin pourrait apporter des bénéfices à Taïwan sur le plan économique.

Depuis dix jours, la publication de sondages est interdite à Taïwan. Mais jusque-là, Mme Tsai semblait bénéficier d'une confortable avance sur son adversaire.

Il y a un an cependant, peu de personnes auraient parié sur un tel scénario.

A l'époque, Tsai Ing-wen est à la peine dans les sondages et le Kuomintang (KMT, opposition) réalise une percée aux élections locales.

Un nouveau venu sur la scène politique, Han Kuo-yu, --aujourd'hui principal adversaire de Mme Tsai et membre du KMT-- remporte la mairie de Kaohsiung, historiquement un fief du DPP.

Tsai Ing-Wen (C), présidente sortante et candidate de son parti le Parti démocratique et progressiste (DPP) à l'élection présidentielle à Taïwan, lors d'un dernier meeting de camapagne le 10 janvier. ( AFP / Sam Yeh )