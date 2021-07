Présidentielle: "à moi de construire le rassemblement" à droite, dit Bertrand

Xavier Bertrand à Paris le 6 juillet 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

Xavier Bertrand a estimé mercredi qu'il était de sa "responsabilité" de conduire le "rassemblement" de la droite avant la présidentielle, mais le patron de son ancien parti LR, Chistian Jacob a averti que "seul, il ne peut pas gagner".

"Le fait de sentir que ce sont les solutions de droite qui font vraiment du bien au pays et qu'on a cette possibilité de l'emporter" à la présidentielle fera "pencher la balance dans le sens de l'intérêt général", a assuré le président des Hauts-de-France sur BFMTV.

Dans ce contexte "j'ai une responsabilité particulière, à moi de conduire ce rassemblement" et de faire "que chacun trouve sa place avec ses différences", a-t-il ajouté, au lendemain d'une réunion de son ancien parti LR qui a repoussé à septembre toute décision sur le processus de candidature.

"Ce sera à moi de trouver les conditions de ce rassemblement en restant sur une ligne qui est la mienne", a-t-il ajouté, prônant "le rétablissement de l'autorité", des propositions pour "permettre aux Français de vivre de leur travail", et une "République des territoires pour sortir du centralisme qui cause tant de dégâts dans ce pays".

Xavier Bertrand a redit son refus de participer à toute primaire, assurant être "candidat à la présidentielle, cette rencontre entre un homme et les Français, sans filtre et sans primaire".

Peu avant, le président de LR Christian Jacob a de son côté averti sur LCI: "Xavier Bertrand a trop d'expérience politique pour savoir que seul, il ne peut pas gagner" et notamment "sans les LR il n'aurait pas gagné les régionales, il le sait parfaitement", a-t-il ajouté.

"S'il y a deux candidats, on perd" mais "l'union ne se décrète pas à la schlague, ça se construit dans le temps, en étant le plus ouvert possible", a-t-il ajouté.

"Je suis d'accord avec Christian Jacob, on ne gagne jamais seul dans la vie", a affirmé Xavier Bertrand.

"J'ai quitté Les Républicains mais c'est ma famille politique". Mais "il faut qu'ils comprennent une chose: cette soif d'indépendance, de liberté qui est la mienne", a-t-il ajouté.

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a lui plaidé pour "une primaire ouverte", comme il l'avait fait dans la tribune signée lundi avec Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, autres candidats potentiels.

"Le temps presse et plus il passe, moins nous maîtrisons notre calendrier", car "le bénéficiaire en sera Xavier Bertrand", a-t-il ajouté, alors que LR compte tenir un congrès le 25 septembre pour voir si un candidat s'est dégagé et décider, sinon, d'un éventuel départage.

L'ex-numéro 2 de LR Guillaume Peltier, désormais soutien de Xavier Bertrand, s'est lui dit convaincu que "nous aurons à la fin le soutien des Républicains".

"La primaire est une machine à perdre et le rôle de la droite est d'avoir le courage de dire il y a un candidat naturel, c'est Xavier Bertrand", a-t-il dit sur RTL.

