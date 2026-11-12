Présidentielle : 89 % des jeunes estiment que le "Made in France" devrait être une priorité du prochain quinquennat, selon un sondage

( AFP / THOMAS SAMSON )

Pour Alain Di Crescenzo, président de CCI France, les Français voient dans le "Made in France" "une réponse concrète aux enjeux d'emploi et de souveraineté".

Les jeunes crient "cocorico". Les propositions des candidats à la présidentielle soutenant le "Made in France" seront un critère de vote important à l'élection présidentielle pour la majorité des électeurs de 18 à 49 ans, selon un sondage OpinionWay publié ce jeudi 12 novembre, et qui ne porte que sur cette tranche d'âge.

Au total, 89 % des 18-49 ans estiment que produire davantage de biens en France devrait être une priorité du prochain quinquennat, alors que s'ouvre à Paris la 14e édition du salon "Made in France" MIF Expo, où plus de 100.000 visiteurs sont attendus dont des candidats déclarés à la présidentielle. Pour 72 % des sondés, les propositions en faveur de la production française "pourraient même représenter un critère important dans leur choix électoral, dont 21 % un critère décisif", selon cette enquête d'opinion, réalisée pour le réseau des chambres de commerce CCI France en partenariat avec Origine France Garantie, du 8 au 14 octobre auprès d'un échantillon de 1.505 personnes représentatif de la population française adulte.

Le prix, principal frein à lever

L'importance d'une production made in France est notamment évoquée en priorité pour les produits alimentaires, suivis dans l'ordre par les médicaments, les vêtements, les voitures et les équipements militaires. Les répondants à cette enquête se déclarent prêts à dépenser 134 euros en moyenne pour un produit fabriqué en France qui coûterait 100 euros s'il était produit à l'étranger. Les jeunes électeurs (18-24 ans) sont ceux qui se disent prêts à débourser le plus (174 euros). Les achats Made in France ont la cote surtout au nom de l'emploi parmi les 35-49 ans et au nom de l'écologie chez les 18-24 ans.

"Le prix reste toutefois le principal frein à lever : 44 % souhaitent en priorité rendre les produits français plus accessibles financièrement", selon ce sondage. Pour Alain Di Crescenzo, président de CCI France cité dans le communiqué, l'intérêt des Français pour le "Made in France", dans lequel ils "voient une réponse concrète aux enjeux d'emploi et de souveraineté", doit "se traduire par des engagements précis" de la part des candidats à la présidentielle et "capables de soutenir et de relancer la production française tout en la rendant accessible au plus grand nombre".

Selon cette enquête, 89 % des 18-49 ans considèrent que produire davantage Made in France offrirait de meilleures perspectives professionnelles aux jeunes générations, et 84 % estiment qu'ils auraient davantage confiance dans l'avenir du pays si la part du Made in France augmentait dans l'économie.