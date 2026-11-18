Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon creuse son avance sur Edouard Philippe pour la deuxième place

Le mouvement social né de la mobilisation des lycéens a bénéficié à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon à Rungis, le 16 novembre 2026. ( POOL / KENZO TRIBOUILLARD )

Jean-Luc Mélenchon s'octroie la deuxième place au premier tour de l'élection présidentielle dans tous les scénarios testés, avec au moins 4 points d'avance sur Edouard Philippe, selon un sondage Ifop/Fiducial mercredi 18 novembre pour TF1/LCI/Le Figaro/Sud Radio . Marine Le Pen reste largement en tête.

Dans cette enquête réalisée en ligne du 13 au 16 novembre, à encore cinq mois du premier tour prévu le 18 avril 2027, auprès de 1.690 personnes, la candidate du RN continue de caracoler en tête, entre 32 et 36% d'intentions de vote.

Sur les six hypothèses testées, le candidat LFI arrive systématiquement deuxième, entre 17 et 19,5% des voix , en progression d'un à deux points par rapport à une précédente enquête fin octobre.

"Le mouvement social a bénéficié à ces deux candidats. Marine Le Pen parce qu'elle apparaît comme la candidate de l'ordre, Jean-Luc Mélenchon parce qu'il passe facilement de la scène sociale à la scène politique", résume Frédéric Dabi (Ifop).

Autre avantage pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, leurs électorats se disent de loin les plus sûrs de leurs choix (88% et 85%), ce qui n'est le cas que de 47% des électeurs d'Edouard Philippe.

Le maire du Havre stagne à 15% dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable (avec Bruno Retailleau comme seul concurrent à droite), quatre points derrière le candidat Insoumis.

Percée de David Lisnard

Le sondage confirme à droite la percée de David Lisnard au détriment de Bruno Retailleau. Le maire de Cannes obtient 12% en hausse de trois points, lorsqu'il est confronté à Edouard Philippe (14%), là où le candidat LR n'obtient que 7% face au maire du Havre.

Autre candidat en grande difficulté, Gabriel Attal ne dépasse pas 9% dans le meilleur des cas.

"L'électorat de la droite et du centre est complètement dispersé et cherche un sauveur. Edouard Philippe a perdu son atout qui était celui d'apparaître comme étant le plus à même d'éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen", selon Frédéric Dabi.

A gauche, Raphaël Glucksmann stagne autour de 11% des voix sans créer de dynamique depuis sa victoire à la primaire sociale-démocrate.

Pour la première fois, l'Ifop teste la candidature de Teddy Riner dans une configuration très élargie à 16 candidats. Le judoka obtient 4% des intentions de vote devant Eric Zemmour (3%), Marine Tondelier et François Ruffin (2%), Fabien Roussel (1,5%), Dominique de Villepin (1,5%), Nicolas Dupont-Aignan (1,5%) ou Natacha Polony (1%).

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive. La marge d'erreur est située, selon les résultats, entre 1,5 et 2,5 points à la hausse ou à la baisse.