Présidentielle 2027 : Edouard Philippe repasse devant Jean-Luc Mélenchon au premier tour s'il devient candidat unique du centre et de la droite, selon un sondage

Si c'est David Lisnard qui est l'unique candidat de la droite et du centre, alors Raphaël Glucksmann se qualifierait pour le second tour.

Edouard Philippe à Paris, le 19 novembre 2026. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Si Edouard Philippe devient l'unique candidat de la droite et du centre, il devancerait Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle de 2027 et se qualifierait pour le second tour, face à une Marine Le Pen toujours largement en tête, selon un sondage Ifop-Fiducial publié vendredi 20 novembre.

Selon cette étude réalisée en ligne pour Sud Radio du 2 au 4 novembre, à un peu moins de six mois du premier tour prévu le 18 avril 2027, auprès de 1.834 personnes inscrites sur les listes électorales, le candidat Horizons récolterait 19% des suffrages comme candidat unique du bloc central-droite , contre 18% pour l'Insoumis et 37% pour la candidate du Rassemblement national (RN).

Si David Lisnard (Nouvelle Énergie) était l'unique représentant de la droite et du centre, il récolterait 14% des intentions de vote. Dans ce cas, Raphaël Glucksmann (Place publique) réussirait à se qualifier au deuxième tour avec 18% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17%.

Primaire ou "méthode de départage" ?

Les deux autres scénarios testés, soit une candidature unique autour du patron des Républicains Bruno Retailleau (14%) ou du N.1 de Renaissance Gabriel Attal (13%), mènent à un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Édouard Philippe, qui refuse toujours l'idée d'une primaire, s'est dit prêt dimanche à participer à une réunion permettant aux quatre candidats déclarés de trouver une "méthode de départage" pour aboutir à une candidature unique à la présidentielle, que ce soit une primaire ou sur la base de sondages.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive. Les personnes interrogées pour ce sondage d'Ifop sont issues d'un échantillon de 1.978 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1 point et 2,2 points.