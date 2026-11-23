Les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau (LR) et David Lisnard se sont accordées sur de premières modalités pour une primaire de la droite et du centre, à laquelle Édouard Philippe refuse toujours de participer.

David Lisnard à Cannes, le 31 août 2026. ( AFP / VALERY HACHE )

Quelques jours après un sondage qui le donnait au second tour s'il devenait le candidat unique de la droite et du centre, Édouard Philippe est doublé au premier tour par le libéral David Lisnard dans un nouveau sondage, également marqué par un recul de Marine Le Pen.

Dans l'hypothèse où Gabriel Attal (Renaissance), qui est lui favorable à une primaire du centre et de la droite, ne se présenterait pas, le maire du Havre recueille 10% au premier tour, contre 11% pour le maire de Cannes, en hausse de deux points. L'écart d'un point reste dans la marge d'erreur, mais c'est une première pour ce baromètre Toluna Harris Interactive réalisé pour M6 , RTL et L'Express et publié lundi 23 novembre, où l'ancien Premier ministre recueillait encore 17% début octobre dans la même configuration.

Édouard Philippe, qui n'est pas testé au 2nd tour dans ce sondage, glisse même au cinquième rang, derrière David Lisnard, le social-démocrate Raphaël Glucksmann (11%), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon stable à 18 ou 19% et Marine Le Pen, toujours largement en tête (30 à 31%) mais en baisse de 3 à 5 points selon les configurations.

Au second tour, la candidate du Rassemblement national battrait toujours largement Jean-Luc Mélenchon, avec 65% des voix contre 35%, mais l'écart se réduit de six points comparé à début novembre.

Une primaire de la droite et du centre ?

Ancien des Républicains, David Lisnard attire, selon ce sondage, 15% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2022 et 6% de ceux de Marine Le Pen. Pour Édouard Philippe, c'est respectivement 30% et 1%.

La candidate RN a vivement critiqué dimanche David Lisnard, lui reprochant notamment de vouloir passer le code du travail "à la broyeuse".

Les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau (LR) et David Lisnard se sont accordées sur de premières modalités pour une primaire de la droite et du centre, avec un éventuel scrutin fin janvier, mais Édouard Philippe refuse toujours d'y participer .

David Lisnard, qui est le seul à vouloir ouvrir cette primaire jusqu'au candidat d'extrême droite Éric Zemmour, y voit un moyen "d'éliminer les macronistes et les candidats qui dispersent des voix avant le premier tour", a-t-il déclaré dans un entretien au JDD .

Testé pour la première fois dans ce baromètre, le judoka Teddy Riner obtient 4% à 5% des intentions de vote, autant que le président des Républicains Bruno Retailleau selon les hypothèses.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive. L'enquête a été réalisée en ligne du 18 au 19 novembre sur un échantillon de 2.088 inscrits sur les listes électorales. La marge d'erreur est entre 1,4 et 3 points.