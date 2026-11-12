Présidentielle 2027 : bientôt démissionnaire de la BCE, Christine Lagarde est créditée de 14% au premier tour, si elle se présente

Fin septembre, elle avait estimé qu'une candidature à la présidentielle ne serait "pas du tout une bonne idée".

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 29 octobre 2026. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Christine Lagarde n'est candidate, mais elle recueillerait déjà 14% des intentions de vote -plus qu'Édouard Philippe-, si elle se lançait dans la course à l'Élysée, d'après un sondage publié mercredi 11 novembre. La présidente démissionnaire de la BCE, qui quittera ses fonctions début février, n'avait jusqu'ici jamais été testée par un institut de sondage.

Dans un scénario où elle remplacerait le candidat Horizons Édouard Philippe, elle recueillerait face aux mêmes adversaires 14% des intentions de vote, contre 13,5 % pour le maire du Havre, selon un sondage Cluster 17 pour Politico .

"Elle est plutôt bien accueillie par les électeurs du centre" , note Jean-Yves Dormagen, président de l'institut Cluster 17. Mais "tout cela confirme la très forte liquidité de l'espace central", ajoute-t-il. Dans cette hypothèse, Jean-Luc Mélenchon dépasse pour la première fois les 20% (20,5%), toujours loin derrière Marine Le Pen (30,5%).

"Pas du tout une bonne idée"

Fin septembre, Christine Lagarde avait assuré dans un entretien au journal La Croix qu'une candidature à la présidentielle ne serait "pas du tout une bonne idée". "Il y a d’abord une question de vitalité, d'énergie, de force. Il y a aussi un sens du sacrifice inéluctable dans ce type d'engagement. Et j'ai 70 ans..."

Dans le scénario où Édouard Philippe reste le candidat du centre, l'ancien Premier ministre accuse un recul par rapport à la fin octobre (13,5% contre 16%), selon le sondage. Bruno Retailleau (LR), partisan d'une primaire pour départager le candidat de la droite et du centre, perd lui 2 points à 5%.

David Lisnard, maire de Cannes, récolte 10% des intentions de vote, qu'il soit face à Christine Lagarde, Édouard Philippe ou Gabriel Attal.

Le sondage a été conduit du 9 au 10 novembre auprès d'un échantillon de 1.164 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus grâce à la méthode des quotas. La marge d’erreur est comprise entre 1,2 et 2,8 points.