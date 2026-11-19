Présidentielle 2027 : avec Martin Bouygues, Jean-Luc Mélenchon poursuit ses rencontres avec les grands patrons français

"Ils ont parlé écologie, construction, nouveaux matériaux" et logement, selon l'entourage du candidat insoumis.

Jean-Luc Mélenchon à Gentioux-Pigerolles, le 11 novembre 2026. ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Au lendemain de son dîner avec 13 grands patrons français , Jean-Luc Mélenchon a rencontré mercredi Martin Bouygues, président du groupe du même nom, a indiqué jeudi 19 novembre l'entourage du candidat Insoumis à l' AFP , confirmant une information de Politico .

"Ils ont parlé écologie, construction, nouveaux matériaux" ainsi que du plan logement de la France insoumise, qui prévoit 400.000 nouveaux logements par an, a indiqué à l' AFP cette source, précisant que "l'invitation venait de Martin Bouygues" .

Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, et la présidente du groupe à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, étaient également présents.

Un "pacte" entre les "fascistes et les grands patrons" ?

Mardi, Jean-Luc Mélenchon, habituel pourfendeur des ultrariches, avait dîné avec treize grands patrons, dont Bernard Arnault (LVMH) et Patrick Pouyanné (TotalEnergies). L'invitation était à l'initiative du club Entreprise & Cité qui avait déjà organisé une rencontre avec Marine Le Pen, autre prétendante à l'Élysée, au printemps. La cadre et députée Insoumise Clémence Guetté avait alors dénoncé un "pacte scellé entre les fascistes et les grands patrons".

Cette fois-ci le ton était différent. "C'était courtois, ils se sont bien marrés et c'était intéressant", a rapporté à l' AFP l'entourage d'un patron présent.

La succession de ces rencontres est un "concours de circonstances", selon cette même source, qui décrit "un respect mutuel" entre le candidat à la présidentielle et les grands patrons.