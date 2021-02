Présidentielle 2022 : Yannick Jadot s'en prend au "dirigisme d'Etat rouge" de Jean-Luc Mélenchon, qui lui répond

Le leader de la France insoumise a répliqué au chef de file écologiste, qui l'avait visé dans une interview diffusée sur franceinfo .

Jean-Luc Mélenchon, le 14 janvier 2021, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

La "guerre de placement" se poursuit à gauche, en vue de la course pour l'élection présidentielle. Au cours d'un entretien sur franceinfo mercredi 10 février, le leader EELV Yannick Jadot s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon, au détour d'une question sur son positionnement "socio-démocrate".

"A quoi bon ce genre de méthode?"

"La social-démocratie a démontré de nombreuses richesses dans l'histoire de notre pays. On a changé d'époque. J'ai toujours été écologiste, mais "il est évident que moi je ne suis pas pour remplacer un dirigisme d'État technocratique libéral par un dirigisme d'État rouge". "C'est vrai que je préfère Biden à Poutine, alors ça me distingue de Mélenchon sûrement", a expliqué l'eurodéputé EELV en souhaitant rassembler "l'arc qui peut gagner", celui qui se situe "entre Mélenchon et Macron".

"À quoi bon ce genre de méthode ? Aux USA, je préfère Sanders et, en Russie, l'opposant de gauche Sergueï Oudaltsov. Je refuse de choisir entre les maîtres du monde", a aussitôt répondu Jean-Luc Mélenchon, candidat déjà déclaré pour 2022.

La pique de Jadot lui a aussi valu un tacle de l'ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste de septembre pour la présidentielle où pourraient également concourir le maire de Grenoble Eric Piolle et Yannick Jadot. "Nous sommes en France. La théorie des gauches irréconciliables a déjà été portée par Manuel Valls. Nous avons un socle d'aspirations communes à gauche et des divergences. Les deux. Construisons d'abord sur le socle et sur l'ensemble de l'arc", a commenté sur Sandrine Rousseau.

La passe d'armes entre les leaders LFI et EELV intervient alors que plusieurs noms de la gauche ont affiché leur volonté de trouver un candidat de rassemblement en vue du scrutin. Le patron du PS Olivier Faure, a ainsi appelé la semaine dernière à la refondation d'un grand parti de gauche à l'automne, tandis que les sondages donnent tous les candidats potentiels loin du duo Le Pen/Macron, et derrière les éventuelles candidatures de la droite.