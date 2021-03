Présidentielle 2022 : vers une primaire de la droite sans Xavier Bertrand ?

Alors que le président des Hauts-de-France a officialisé sa candidature à l'élection et indiqué qu'il ne participerait pas à une primaire de la droite, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau assure qu'elle "aura lieu".

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand en février 2019. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a assuré jeudi 25 mars que "la primaire aura lieu" à droite, même si le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui a officialisé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, n'en veut pas.

" La primaire, elle aura lieu , je ne sais pas si on va l'appeler la primaire, on va l'appeler la démocratie" car "dès lors qu'il y aura plusieurs candidats et que vous souhaitez qu'il y ait un vote pour départager des candidats, appelons la méthode de départage, il faut bien voter", a estimé au micro de Sud Radio celui qui a fait acte de candidature pour cette primaire. "Je pense qu'il vaut mieux que les militants, nos sympathisants, puissent faire un choix qui sera absolument décisif", a ajouté Bruno Retailleau. "En démocratie, on n'a pas fait mieux que le vote, j'attends qu'on me donne d'autres méthodes qui puissent être à la fois transparentes et surtout respectueuses des voix de chacun", a-t-il souligné.

"Je ne participerai pas à une primaire" de la droite , a assuré de son côté Xavier Bertrand en officialisant sa candidature pour 2022 sur une ligne de "droite sociale et populaire", dans un entretien au Point . Même si elle est sans surprise, cette annonce risque de raviver les crispations au sein d'une droite encore convalescente après deux échecs à la présidentielle. La direction de LR renâcle d'ailleurs à ce mode de désignation qui a laissé des marques, et espère qu'un candidat naturel finisse par émerger.

Certains, comme le patron des députés Damien Abad ou le numéro 2 du parti Guillaume Peltier n'ont pas caché leur bienveillance pour l'ancien ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, qui a pourtant quitté LR en 2017. Xavier Bertrand "apparaît, aujourd'hui, comme le seul capable de faire gagner nos idées d'une droite patriotique et fière", a réagi dans un message à l' AFP Guillaume Peltier. Mais d'autres candidats potentiels à la présidentielle voient les choses d'un autre oeil. La présidente de l'Île-de-France Valérie Pécresse (ex-LR elle aussi) a plaidé dimanche pour une "primaire la plus ouverte possible".

Par ailleurs, Bruno Retailleau a mis en garde contre la "tentation" de certains dans son camp de rallier Emmanuel Macron pour la présidentielle . "On l'a déjà vu en 2017, où certains d'entre nous sont allés à la soupe pour devenir ministre", a-t-il rappelé. Et "il y a encore une tentation d'un certain nombre qui considère que finalement Macron, si on négocie, on aura des places, des postes", a-t-il déploré. "Macron est-il un président de droite ? Non il n'est pas un président de droite lorsqu'il a généré le désordre, toujours plus d'immigration, il n'est pas un président de droite, lorsque la France, notre pays, ma patrie est désormais la plus mal gérée d'Europe", a-t-il ajouté.