Présidentielle 2022 : une primaire LR "avant noël" réclamée par Damien Abad

La présidentielle de 2022 attise les appétits chez les Républicains, ou chacun se positionne. Le chef de file des députés LR Damien Abad a réclamé une primaire "avant noël".

Damien Abad, le député de l'Ain et chef de file LR à l'Assemblée, le 15 juillet 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

La page des municipales étant tournée, Les Républicains se tournent désormais vers la prochaine échéance électorale, la présidentielle de 2022. Si Rachida Dati est déjà sortie du bois dans un entretien au Parisien, le chef de file des députés LR Damien Abad a également évoqué 2022 au micro de France Info , mercredi 22 juillet.

"Ce que je souhaite, c'est que tout ceci soit tranché avant Noël" , a déclaré le député de l'Ain. "Je ne rejette pas en bloc la primaire parce que je sais bien que, là où Bruno Retailleau a raison, c'est qu'il nous faut trouver un processus de sélection de substitution", a-t-il ajouté.

Le patron des sénateurs LR s'est dit mardi sur France Inter "favorable" à une primaire à défaut d'avoir "un candidat naturel qui écrase le match".

Éviter "l'entresoi de grand-papa"

"S'il n'y a pas de primaire ce sera le premier tour de la présidentielle qui sera une primaire, avec le risque, la certitude même, (de) l'élimination", a prévenu M. Retailleau, pour qui "le pire" serait "l'entresoi de grand-papa où quelques-uns autour d'une table désignent le candidat préféré, celui qui convient mieux au clan".

Damien Abad note que " l'avantage de la primaire, c'est sa capacité à sélectionner un candidat. Mais il y avait un gros inconvénient qu'il faut absolument corriger, c'est que cette primaire, elle a été très médiatique, très longue" .

Il déplore que la primaire génère aussi de la "tension" entre candidats, qui rend "très compliqué (...), pour le candidat qui a gagné, de rassembler" par la suite, et dit n'avoir "pas de réponse" sur la méthode, s'il faut un scrutin ouvert aux non militants ou pas.

"Notre famille politique ne manque pas de talents, François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et les autres" mais "il ne faudrait pas qu'à la fin, tous ces talents s'annulent", prévient-il.

Le député LR Eric Woerth a souhaité sur CNews "un mécanisme de choix" du candidat pour 2022, "peut-être une primaire organisée différemment". "On n'a pas perdu l'élection présidentielle en 2017 à cause de la primaire. On a perdu pour d'autres raisons", a-t-il souligné, en référence à la primaire de 2016 qui avait conduit à la candidature de François Fillon, mis en examen pendant la campagne dans une affaire d'emplois fictifs.

L'eurodéputée LR Nadine Morano s'est dite sur RTL opposée à une primaire, "un désastre", estimant que François Baroin "a toutes les qualités pour être notre candidat".