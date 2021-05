Présidentielle 2022 : une candidature unique de la gauche fait moins recette auprès des Francais

Les sympathisants LFI sont la catégorie qui souhaite le plus une union de la gauche pour l'élection présidentielle.

(illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Alors que près de la moitié des Français l'espérait il y a quelques mois, seulement 38% des personnes interrogées souhaitent désormais une candidature unique de la gauche en 2022, selon une enquête Ifop publiée jeudi 27 mai sur le site du Journal du Dimanche .

A la question "Souhaitez-vous que, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, la gauche présente une candidature unique (pour LFI, le PCF, et PS et EELV)?", 38% des Français répondent oui. Ils étaient 48% en novembre 2020. 62% ne le veulent pas (contre 52%).

Les pourcentages diffèrent totalement s'agissant des seuls sympathisants de gauche. 73% d'entre eux souhaitent une candidature unique (72% en novembre) et 27% y sont opposés. Les sympathisants LFI sont 88% à le souhaiter, ceux du PS 68% et ceux d'EELV 73%.

Les Français sont plus nombreux que les Françaises à plaider pour un candidat unique (44% contre 33%), les moins de 35 ans un peu plus que les plus de 35 ans (40% contre 37%). La "catégorie populaire" (employés et ouvriers) est légèrement plus nombreuse à le souhaiter que la "catégorie supérieure" (artisans, cadres...) (40% contre 38%). Les professions intermédiaires le souhaitent à 39%.

74% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2017 souhaitent une candidature unique pour la gauche, 52% de ceux de Benoît Hamon le souhaitent également, ainsi que 36% de ceux d'Emmanuel Macron. Ils ne sont que 23% parmi ceux de Marine Le Pen et 13% parmi ceux de François Fillon.

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par internet les 25 et 26 mai.