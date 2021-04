Présidentielle 2022 : six Français sur dix excluent de voter pour Emmanuel Macron au 1er tour

Selon un sondage, un Français sur dix est en revanche "certain" de voter pour l'actuel président s'il se représente.

Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 22 avril 2021. ( POOL / IAN LANGSDON )

A un an de la prochaine élection présidentielle, quel bilan dressent les Français de quatre années de présidence d'Emmanuel Macron ? Un sondage* BVA pour RTL et Orange publié vendredi 23 avril fait apparaître que 61% des Français "excluent" de voter pour l'actuel chef de l'Etat au premier tour s'il est candidat, en particulier les 35-64 ans et les sympathisants de La France Insoumise et du Rassemblement national. A l'inverse, 11% disent être "certains" de voter pour lui, et 28% que "c'est possible".

Si la popularité du chef de l'Etat reste globalement stable en avril, à 39% d'opinions favorables (stabilité) et 60% de mauvaises (-1 point), après quatre années de mandat, les Français sont 59% à estimer qu'Emmanuel Macron est "un mauvais président" , contre 40% qu'il est "un bon" chef de l'Etat. Son action est perçue comme "plutôt un échec" en matière d'immigration pour 68% des personnes interrogées, de sécurité (66%), de pouvoir d'achat (64%) et d'emploi (62%).

L'image d'Emmanuel Macron a globalement peu changé depuis sa première année de mandat. Il est d'abord perçu comme ayant "des convictions profondes" (52%, -2 points), étant "solide, ayant de l'autorité" (45%, +2) et "une stature présidentielle qui valorise la France" (43%, +2). Mais on lui reproche toujours d'être trop sûr de lui et pas assez proche des gens : seuls 25% des Français (-5) considèrent qu'il est capable de "reconnaître ses erreurs", 22% (-2) le jugent proche des gens.

A 39% d'opinions favorables à un an de la prochaine présidentielle, la popularité d'Emmanuel Macron se situe dans la moyenne de ses prédécesseurs après quatre années de mandat, entre les 19% de François Hollande et les 65% de Jacques Chirac, quand Nicolas Sarkozy était à 31% et François Mitterrand à 37%.

Le baromètre des personnalités politiques diffusé à l'occasion de cette étude place par ailleurs l'ancien Premier ministre Edouard Philippe en tête de celles que les Français souhaiteraient voir "avoir davantage d'influence dans la vie politique" (45%, +4 points), devant l'ancien ministre écologiste et animateur de télévision Nicolas Hulot (34%, stable) et la présidente du RN Marine Le Pen (29%, -3 points).

*Sondage BVA pour RTL et Orange réalisé selon la méthode des quotas les 21 et 22 avril auprès de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogées par internet. Marge d'erreur de 1,4 point à 3,1 points.