Présidentielle 2022: "Si on ne produit pas davantage, on ne peut pas financer notre modèle social", estime Emmanuel Macron

Le président sortant a estimé avoir mené "les réformes que la droite voulait faire depuis des années", citant notamment la réforme du travail et celle de la SNCF.

Le président candidat, Emmanuel Macron, le 8 avril dans le studio de RTL. ( AFP / Ludovic MARIN )

Invité sur RTL , vendredi 8 avril, Emmanuel Macron a fait face aux questions des journalistes qui lui ont rapporté que " ses électeurs de gauche ont estimé son programme trop à droite " .

Le président sortant s'est défendu en martelant que son projet "est celui du dépassement". "Nous avons fait des réformes que la droite n'osait pas faire", explique-t-il. "Ce que je cherche à faire, c'est être juste et efficace pour le pays", a-t-il ajouté. Concernant l'hôpital et l'éducation, il a estimé que ce ne sont pas des projets "que l’on pourrait qualifier comme étant de droite" .

Il a considéré avoir mené "les réformes que la droite voulait faire depuis des années", en faisant référence notamment à la réforme du travail et celle de la SNCF.

La réindustrialisation de la France

Le président a assuré que le pays "n'a jamais autant créé d'usines en net depuis 30 ans" et que "plus d'un million d'emplois ont été créés". "Je pense que réduire le chômage, c'est une mesure sociale et en même temps, une mesure d'efficacité économique", a-t-il estimé.

Il a signalé que l'une de ses priorités est de bâtir une filière électrique française . "Trois giga factory ont commencé en France", il mise sur "la decarbonnation de l'industrie, qui est un levier et la réindustrialisation". Emmanuel Macron développe le projet qu'il porte pour les retraites.

"Pour être social, je crois qu'il faut améliorer les retraites. Je pense pour les années qui viennent qu’il faut que la retraite de quelqu’un qui a une pension complète soit d’au moins 1.100 euros ", a-t-il déclaré. Il souligne que pour réaliser cette réforme, il faudra travailler plus longtemps. "Si on ne produit pas davantage, on ne peut pas financer notre modèle social. Soit il faut taxer plus. J'ai baissé les impôts. Je veux encore les baisser dans les années qui viennent. Donc, si on veut une politique sociale qui corrige les inégalités à la racine, alors il faut produire davantage".