Présidentielle 2022 : Selon Bruno Le Maire, la réforme des retraites "est aussi un moyen de réconcilier les Français entre eux"

Marine Le Pen a reproché à Emmanuel Macron l'importance des chiffres de la dette, le ministre de l’Économie a précisé qu'elle s'élevait à 540 milliards d'euros, dont 145 pour la dette Covid-19.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, à Paris, le 20 avril 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Une sortie de plus en faveur d'Emmanuel Macron. Au lendemain du débat d'entre-deux-tours , Bruno Le Maire assure que le projet de Marine Le Pen ne l'a "pas convaincu". "Il y a beaucoup d'hésitations et d'allers et retours ", explique Bruno Le Maire, invité des "4 Vérités" sur France 2 , jeudi 21 avril. Le ministre de l'Économie a salué "la clarté" d'Emmanuel Macron lors de la séquence consacrée au "pouvoir d'achat", "qui passe par le travail", selon Bruno Le Maire. Il a estimé que le président sortant, s'est montré tout aussi clair "sur la construction européenne, ou encore sur l'écologie".

Lors du débat, Emmanuel Macron a relancé à plusieurs reprises Marine Le Pen sur la question des finances publiques , notamment sur la dette, qu'elle lui a reproché. "Les chiffres exacts, c'est 540 milliards d'euros, dont 145 pour la dette Covid. Cette dette a gonflé massivement parce que l'on a protégé les salariés , les entreprises et parce que pendant cette période de crise, il y a eu moins de recettes, de cotisations", précise Bruno Le Maire en défendant son candidat.

"La priorité, ce sera l'emploi"

Pour le locataire de bercy, si Emmanuel Macron est réélu, "la priorité sera l'emploi". "La deuxième priorité, ce sera de continuer à protéger les Français contre cette augmentation des prix . Et il faudra tenir de manière responsable les comptes publics", a-t-il développé.

Infographie sur les propositions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur la question des retraites ( AFP / )

Bruno Le Maire a une nouvelle fois défendu la réforme des retraites portée par le président candidat . "Sauver le régime de retraite par répartition et garantir son financement, c'est une réforme et c'est aussi un moyen de réconcilier les Français entre eux", a-t-il conclu.