Présidentielle 2022 : qui sont les cinq candidats en lice pour la droite ?

De Xavier Bertrand à Philippe Juvin, cinq candidats sont pour le moment en lice pour représenter la droite à la prochaine élection présidentielle. Tour d'horizon.

(De gauche à droite) Philippe Juvin, Michel Barnier, Laurent Wauquiez, Valerie Pecresse et Bruno Retailleau, le 20 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Qui ou quels seront les candidats de la droite pour la présidentielle de 2022 ? A huit mois du scrutin, cinq candidats se sont pour le moment déclarés, avec une notoriété et des positionnements variés. Si quatre d'entre eux sont favorables à une primaire, Xavier Bertrand refuse catégoriquement d'entrer dans un processus de départage. De son côté, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a renoncé à se présenter.

Xavier Bertrand

Le président de la région Hauts-de-France, premier à avoir officialisé sa candidature en mars, refuse toute idée de primaire, estimant que la présidentielle est "la rencontre entre un homme et les Français".

Partisan d'un mandat présidentiel unique (de six ans), l'ex-LR, âgé de 56 ans, veut incarner une "droite sociale" fondée sur "l'ordre et la justice". L'ancien ministre (Santé et Travail) défend un programme ferme sur le régalien, en voulant par exemple "interdire le salafisme", et promet que le premier acte de son mandat serait une "loi de programmation quinquennale" sur la sécurité. Jugeant "centrale" la question du niveau de vie des salariés modestes, le maire de Saint-Quentin promeut aussi une "république des territoires" via la décentralisation, et est partisan d'une reprise du nucléaire.

S'il est le mieux placé dans les sondages à droite, il ne menace pas pour l'instant un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Valérie Pécresse

Seule femme en lice à droite, la présidente de la région Île-de-France fait, malgré son départ de LR en 2019, figure de poids lourd d'une éventuelle primaire. Partie avec une image plutôt centriste et libérale, l'ancienne ministre sarkozyste (Enseignement supérieur puis Budget), âgée de 54 ans, a depuis durci son discours sur la sécurité et le régalien, avec pour directeur de campagne Patrick Stefanini, qui avait piloté celle de François Fillon.

Elle propose par exemple de reprendre les charters d'expulsions des étrangers en situation irrégulière. Chantre des valeurs républicaines, celle qui promet de "restaurer la fierté française" veut aussi occuper le terrain sur des sujets plus délaissés par ses rivaux à droite : école, famille, justice, ou encore l'écologie qu'elle veut "positive" et non "punitive".

Michel Barnier

Auréolé par la négociation du Brexit, l'ancien ministre, âgé de 70 ans, exhorte au "collectif" dans cette élection où son entourage parie sur sa "stature de chef d'Etat" pour convaincre.

Inquiet de voir la colère sociale favoriser la montée du RN à l'approche de 2022, celui qui veut être "un président qui respecte les Français et qui fait respecter la France" prône une "France réconciliée" et veut "rétablir l'autorité de l'Etat" et "remettre le travail, le mérite au centre de notre société", sans oublier la lutte contre "le changement climatique qui va tout bouleverser". Ambitionnant de faire de la France "la première puissance économique, écologique et européenne en Europe dans dix ans", ce vieux routier de la politique - il a été député, sénateur, plusieurs fois ministre (Affaires européennes, Environnement, Agriculture etc) et deux fois commissaire européen - a également durci le ton sur l'immigration en proposant un moratoire.

Eric Ciotti

Le député LR des Alpes-maritimes, invité surprise de la compétition, est le plus à droite des prétendants, au point de s'attirer régulièrement des critiques de proximité avec le RN.

Âgé de 55 ans, il veut "redonner un espoir à cette France qui décline" et "porter un projet pour plus d'autorité, plus de liberté, plus d'identité". Partisan du referendum, ce spécialiste de l'immigration, membre de la commission des Lois, veut notamment revenir sur le droit du sol et plaide pour "l'inscription dans la Constitution de nos origines chrétiennes".

Philippe Juvin

Maire LR de La Garenne-Colombes, ce médecin de 57 ans, médiatisé lors de la crise du Covid se présente comme le "candidat des services publics". Chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, il promet, s'il est élu, d'engager "une baisse d'impôts massive, un plan d'égalité des territoires" et de transférer aux collectivités locales des pouvoirs sur la santé et la sécurité.

Vers une primaire à droite ?

Pour l'instant, quatre candidats sont donc favorables à une primaire de la droite et du centre, que LR se résoudra à organiser si personne ne se détache naturellement. Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau pourrait très rapidement rejoindre cette liste.

A huit mois du premier tour de la présidentielle, la question du candidat de droite est néanmoins loin d'être réglée, Xavier Bertrand refusant catégoriquement toute idée de primaire.

Si Philippe Juvin souhaiterait "un accord politique" avec Xavier Bertrand avant la présidentielle, assurant au Huffington Post qu'"en janvier, s'il est devant dans les sondages, on le soutient ; s'il est derrière, c'est lui qui nous soutient", tous ne tiennent pas le même discours. "S'il y a deux candidats à droite, ce n'est même pas la peine d'y aller, il n'aura aucune chance", a de son côté estimé Eric Ciotti, confiant qu'"à la fin, il y aura un seul candidat".

Selon un sondage Harris interactive publié mercredi, la droite ferait 16% au premier tour avec Xavier Bertrand et 13% avec Valérie Pécresse.