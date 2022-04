Présidentielle 2022 : pour le Medef, le programme de Macron est "le plus favorable" pour l'économie

L'organisation estime que le programme du président candidat "comporte des lacunes" mais qu'il "est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir".

Le président du Medef, Geoffrey Roux de Bézieux, lors d'un sommet à Tunis (Tunisie), le 29 mars 2022. ( AFP / FETHI BELAID )

Les entreprises prennent parti. Le Medef a estimé, lundi 12 avril, que le " programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi", tout en alertant "sur les conséquences de celui de Marine Le Pen" avant le second tour de l'élection présidentielle .

Le programme de la candidate du Rassemblement National "conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne", assure l'organisation patronale dans un communiqué. Son programme "dégraderait la confiance des acteurs économiques, réduisant ainsi les investissements et les créations d'emplois", juge le Medef, qui critique aussi sa "hausse très forte et non financée des dépenses publiques".

"Des exigences fortes"

L'organisation trouve que le programme économique d'Emmanuel Macron "comporte des lacunes" mais qu'il "est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et de la croissance durable".

Infographie sur le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui seront opposés au second tour de l'élection présidentielle française le 24 avril ( AFP / )

Le Medef avait déjà soutenu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen il y a cinq ans, tout en refusant de lui accorder un "blanc-seing" . Son dirigeant d'alors, Pierre Gattaz, s'était dit prêt à faire de la "résistance" si Marine Le Pen était élue, la jugeant "extrêmement dangereuse par son programme économique et social".

Pour le 24 avril prochain, l'organisation patronale lance un appel à aller voter et dit qu' elle "aura des exigences fortes pour que les partenaires sociaux et les entreprises soient réellement associés aux réformes dans un contexte nécessitant plus que jamais d’être à l’écoute des organisations représentatives".