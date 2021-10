Présidentielle 2022 : "Plus un salarié à temps complet à moins de 1.500 net par mois", promet Xavier Bertrand

Le président de la région des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle promet une "prime au travail" pour les bas salaires.

Xavier Bertrand sur le plateau du du 20H de France 2, le 30 septembre. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand a dévoilé ce week-end et lundi 4 octobre sur fr anceinfo son programme consacré à l'économie, plaidant pour une société du travail. " Élu président, j'agirai sans relâche pour une société du travail" , a promis le président de la région des Hauts-de-France samedi à Saint-Denis dans un discours précisant le troisième grand axe de sa campagne, après le "rétablissement de l'autorité" et la "République des territoires".

L'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy promet notamment u ne "prime au travail" pour les bas salaires . Elle concernerait les salariés touchant jusqu'à 2.000 euros, et remplacerait la prime d'activité.

"Avant la fin de l'année 2022, tous les salariés travaillant à temps complet toucheront au moins 1.500 euros nets par mois" , avec une "prime au travail" qui "sera versée directement, quels que soient les revenus du conjoint", a-t-il expliqué ce week-end. "Il n'y aura plus un salarié à temps complet qui recevrait moins de 1.500 euros net par mois", a-t-il encore dit lundi matin. Pour rappel, le Smic aujourd'hui est à 1.259 euros net par mois.

"Il n'y aurait pas un euro à supporter par l'entreprise, parce que je n'ai pas envie de bloquer la compétitivité. C'est l'État qui mettrait cette somme, ce différentiel" , a-t-il indiqué sur franceinfo, précisant que ce serait le cas y compris dans le public et pour les indépendants. "C'est quelque chose qui va venir remplacer, dépasser, faire beaucoup mieux que la fameuse prime d'activité."

Travailler jusqu'à 64 ans

Le candidat a par ailleurs jugé "prioritaire" une réforme des retraites. "À la fin de cette décennie, il faudra que l'on arrive à deux années de travail en plus, a-t-il affirmé. "Je présenterai une réforme des retraites pour que l'on augmente d'un trimestre par an la durée au travail. Ce qui veut dire que progressivement, on sera à 64 ans à la fin de cette décennie, mais pas pour tout le monde."

"Pas pour ceux qui sont usés par le boulot", a-t-il expliqué. "Quand vous avez le dos broyé, quand vous êtes toute la journée derrière un marteau-piqueur avec des horaires de nuit, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 62 ou 64 ans. Le dispositif pénibilité actuel est une usine gaz, qui fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en activité qui n'en peuvent plus, ou des gens qui sont en invalidité alors qu'ils devraient être placés en retraite", a-t-il dénoncé.

"On nous dit : 'Les Français ne veulent pas des réformes', mais ils ne sont pas fous les Français. Ils savent que si l'on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps . Ils veulent que cela ne pèse pas toujours sur les mêmes épaules", a estimé Xavier Bertrand.