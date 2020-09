Présidentielle 2022 : "On a un problème de candidat" à droite, constate Gérard Larcher

Le président du Sénat insiste sur le "départage" nécessaire des prétendants à l'investiture de la droite et du centre en vue de la course à l'Elysée, alors que le maintien de la primaire s'inscrit en pointillés.

Gérard Larcher, le 29 août 2020, à La Baule ( AFP / Loic VENANCE )

Certains en veulent... d'autres non. Le maintien de la primaire de la droite et du centre divise dans le camp des Républicains. "Il y a un espace politique que nous avons le devoir d'occuper entre la République en marche et le Rassemblement politique", estime Gérard Larcher, mettant en avant la bonne tenue de son mouvement dans les élections territoriales. "La majorité des maires et élus municipaux de ce pays se réclament de ce courant politique, donc il existe!", fait-il valoir.

"Nous devons nous dire que si nous n'avons pas un candidat au premier tour dans cet espace politique, nous ne serons pas présents au second tour. C'est pour ça que je m'engage pour une forme de départage. C'est une des responsabilités que je dois assumer", ajoute t-il, concédant "qu'on a un problème de candidat après trois échecs à l'élection présidentielle".

Les Républicains ont indiqué qu'ils présenteront "bien évidemment" un candidat à la présidentielle de 2022 et trancheront "si besoin est" sur son mode de désignation "en avril 2021", après les régionales.

"Pour l'élection présidentielle, les Républicains présenteront bien évidemment un candidat", a assuré la formation qui réunissait mardi son conseil stratégique, une semaine après que le maire LR de Nice Christian Estrosi eut jeté un pavé dans la mare en proposant un accord entre la droite et Emmanuel Macron pour 2022. En clair, le parti se penchera sur ses statuts qui prévoient actuellement que le candidat à la présidentielle soit désigné à l'issue d'une primaire. Mais l'expérience de 2017 a laissé de mauvais souvenirs chez certains et le débat sur la primaire a été relancé au sein du parti depuis la rentrée.