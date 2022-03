Présidentielle 2022 : Nicolas Sarkozy ne sera pas présent au grand meeting parisien de Valérie Pécresse

Selon l'entourage de l'ancien président, Nicolas Sarkozy a choisi de garder "une forme de distance" dans la campagne présidentielle.

Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy à Paris, le 7 novembre 2015. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Nicolas Sarkozy refuse toujours son soutien à Valérie Pécresse. Et dimanche, l'ancien président ne sera pas présent -bien qu'invité- au grand meeting parisien de la candidate des Républicains, ont avancé Le Parisien et France Inter mercredi 30 mars. Un nouveau coup dur pour celle qui a vu ses intentions de vote fondre comme neige au soleil ces dernières semaines.

"Il a choisi d'être dans une forme de distance dans cette campagne, qui se déroule dans un contexte très particulier", souligne son entourage au Parisien .

"Il est en dehors de tout ça depuis le début de la campagne", confirme un proche de Nicolas Sarkozy à France Inter . "C'est son choix", déplore simplement l'entourage de Valérie Pécresse, cité par France Inter .

Un soutien à Emmanuel Macron ?

Si officiellement, l'équipe de la candidate assure toujours attendre un soutien de l'ancien chef de l'État, en privé, elle n'y croit plus. "Dès le départ, Valérie l'a vexé en ne citant que Jacques Chirac , mais en réalité personne ne trouve grâce aux yeux de Nicolas", a confié un membre de l'équipe à France Inter .

"Il était furieux qu'elle parle de ressortir le Kärcher et pointe du doigt l'un de ses échecs", analyse un membre proche de la candidate. Et selon lui, Nicolas Sarkozy va apporter son soutien à Emmanuel Macron dès sa qualification pour le second tour.

Il ne s'agit "pas d'un meurtre, mais d'un assassinat, prémédité, de sa famille politique", déplore un député auprès de France Inter .

Interrogé sur le sujet, le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a indiqué sur France 2 ne pas avoir "eu cette information". "C'est possible, mais désormais peu importe", a-t-il ajouté.