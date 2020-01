Présidentielle 2022 : Nicolas Dupont-Aignan veut une «primaire» à droite

La semaine dernière, Marine Le Pen créait une petite surprise chez les observateurs en revendiquant haut et fort, lors de ses vœux à la presse, l'ouverture de la « campagne préprésidentielle ». C'est pour « ne pas laisser s'installer un kidnapping de la présidentielle », comme il dit, que Nicolas Dupont-Aignan a lui aussi profité ce lundi de ses vœux pour proposer la mise en place d'une grande primaire dans le camp des opposants « républicains et patriotes » à Emmanuel Macron. Une proposition qu'il souhaitait faire en avril, mais que le calendrier de la présidente du RN l'a poussé à anticiper, quitte à partir très tôt dans la bataille.« La seule répétition du duel de 2017, comme une sorte de méthode Coué, ne ferait que favoriser la réélection d'Emmanuel Macron », s'alarme le président de Debout la France (DLF), qui s'était rallié à Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle. « Personne ne pourra gagner seul. Ni moi ni les autres, d'ailleurs », martèle celui qui en profite pour se déclarer candidat à cette hypothétique primaire. « Il faut ouvrir les fenêtres. Sinon, ça va sentir le renfermé ! », clame encore Dupont-Aignan. Marine Le Pen, avec qui il doit déjeuner demain, appréciera.Autrefois fervent détracteur de la primaireOutre la présidente du RN, le député de l'Essonne invite les souverainistes Florian Philippot et François Asselineau, les Républicains Julien Aubert, Guillaume Larrivé et Bruno Retailleau ou encore des personnalités de la société civile comme le polémiste Eric Zemmour, le général Pierre de Villiers et la journaliste Natacha Polony à participer. « Qui peut refuser la démarche que je propose ? Il n'y a pas de rente de situation », a fait mine de s'interroger Dupont-Aignan. Une façon de mettre la pression sur Marine Le Pen qui, en cas de refus, « prendrait ses responsabilités ».Gaulliste revendiqué, Nicolas Dupont-Aignan a ...