Présidentielle 2022 : Marine Le Pen confirme sa candidature

Il s'agit de sa troisième candidature, après 2012 et 2017.

Marine Le Pen, à Paris, le 9 mars 2021 ( AFP / ALAIN JOCARD )

En déplacement dans le Nord pour soutenir le candidat du RN aux élection réginales, Marine Le Pen a profité d'une intervention devant les caméras pour confirmer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, faisant valoir les études d'intentions de vote qui la renvoient au second tour.

Le Pen se présente en "candidate solide"

"Dès quelques mois après l'élection, un sondage était intervenu pour dire que les éledcteurs me remettraient au second. Depuis, tous les sondages redisent la même chose. J'en ai tiré la conclusion qu'au-delà un débat raté après une belle campagne, les Français comprenaient que le fond était essentiel et que la candidate était solide" , a t-elle estimé. "C'est la raison pour laquelle je suis candidate devant vous", a t-elle déclaré, vendredi 9 avril.

A un an de la prochaine élection présidentielle, la finaliste du dernier scrutin dessine progressivement les contours de son programme. Mercredi, elle a défendu son programme de politique étrangère, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par l'Association des journalistes parlementaires. Elle y a prôné une politique étrangère "à équidistance" des Etats-Unis et de la Russie, estimant que l'Otan devait désormais combattre "l'islamisme" et non plus se "protéger militairement de la Russie".

La candidate à l'Elysée a souhaité, en se réclamant du gaullisme, "refermer" une "parenthèse faite de soumissions, de perte d'indépendance, de perte de fierté même parfois". Il s'agit "de retrouver une France cheffe des pays non alignés, réussissant à avoir des relations en même temps cordiales mais fermes avec les grandes puissances de ce monde (...) multipolaire", et à "se tenir à équidistance, sans agressivité parfaitement inutile, et en l'occurrence inefficace à la défense de nos intérêts, avec les Etats-Unis ou avec la Russie, mais aussi la Chine et l'Inde", a ainsi développé la présidente du Rassemblement national.