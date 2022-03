Présidentielle 2022 : Macron toujours largement devant, Pécresse passe derrière Mélenchon

Au second tour, Emmanuel Macron bat assez largement Marine Le Pen, et très largement Éric Zemmour.

À un mois et demi du premier tour du 10 avril, 57% des électeurs se disent tout à fait certains de se rendre aux urnes en avril 2022. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Emmanuel Macron maintient son avance en tête des sondages sur le premier tour de l'élection présidentielle, tandis que Valérie Pécresse poursuit sa dégringolade et se positionne désormais derrière Jean-Luc Mélenchon, selon un sondage Elabe publié mardi 1er mars. Le chef de l'État se situe à 25%, suivi de Marine Le Pen à 17%, Éric Zemmour à 14%. Avec 12,5% d'intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon dépasse désormais Valérie Pécresse (12%).

En sixième position, le candidat écologiste Yannick Jadot gagne un point en une semaine à 6,5% d'intentions de vote, devant le candidat communiste Fabien Roussel (stable à 4%), tandis que la candidate socialiste Anne Hidalgo perd un point à 1,5%, comme sa concurrente à gauche Christiane Taubira, selon cette étude menée dimanche et lundi, après l'invasion russe en Ukraine.

Emmanuel Macron progresse d'un demi-point, tandis que sa concurrente principale, Marine Le Pen perd un point sur les trois qu'elle avait gagnés la semaine précédente , selon ce sondage réalisé en France métropolitaine pour BFMTV et L'Express avec SFR.

L'écart se creuse au second tour

Au second tour, l'écart se creuse entre Emmanuel Macron (57.5%, +2) et Marine Le Pen (42.5%, -2), et de très loin face à Eric Zemmour (65,5% contre 35,5%).

À un mois et demi du premier tour du 10 avril, 57% (+2) des électeurs se disent tout à fait certains de se rendre aux urnes en avril 2022 et 27% (stable) l'envisagent sérieusement. Et 65% (+2 points) des électeurs qui ont l'intention d'aller voter se disent certains de leur choix. 35% (-2) pourraient changer d'avis d'ici là.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé les 27 et 28 février, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1.431 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.330 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur comprise entre 1 et 2,6 points.