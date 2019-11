Présidentielle 2022 : Macron-Le Pen, on refait le match ?

Parking de l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens vendredi matin. Les 3 °C ressentis sous les blousons témoignent du climat polaire qui règne. Mais le vent de Nord-Est n'est pas seul en cause... Dans quelques minutes, le président de la République va débarquer pour rencontrer des ex-salariés aujourd'hui au chômage. Ils l'attendent de pied ferme. Les promesses de l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle, avec cet affrontement sur le site de l'usine entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se sont envolées. Le 26 avril 2017, les deux qualifiés du second tour avaient déboulé tour à tour au milieu des salariés, entre exaspération, colère et espoir que l'usine serait sauvée malgré la délocalisation en Pologne. Le duel de Whirlpool avait électrisé la finale de cette élection.Deux ans et demi plus tard, rien n'a changé, faute de repreneur sérieux. La donne politique non plus. Solidement installés aux deux premières places, le chef de l'Etat et la patronne du RN se voient même déjà rejouer le scénario en 2022. Il est vrai que tout y concourt : l'éclatement de la droite et de la gauche, un paysage politique traditionnel durablement sinistré, l'émergence au niveau européen des blocs progressistes et nationalistes. « La présidentielle sera un match mondialistes/patriotes chimiquement pur, analyse un proche de la candidate RN. Le résultat de 2017 et les Européennes ont fixé les choses : l'échec de Fillon n'était pas un accident, la recomposition politique est achevée. »«Les autres n'auront que des miettes»Macron, bien qu'il s'en défende, semble entretenir ce remake attendu. En témoignent ses initiatives pour continuer de pomper le maigre réservoir de voix qu'il reste encore aux Républicains. Lancé dans une séquence régalienne depuis la rentrée de septembre, il multiplie les clins d'œil. À l'image du débat sur l'immigration au début de l'automne, ou la longue interview ...