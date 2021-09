Présidentielle 2022 : les femmes doivent "prendre le pouvoir aujourd'hui", estime Sandrine Rousseau

"Vous ne pourrez plus faire de la politique sans nous", a prévenu la candidate écologiste.

Sandrine Rousseau à Paris, le 12 juillet 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Candidate à la primaire écologiste, Sandrine Rousseau a estimé jeudi 8 septembre que les femmes devait prendre le pouvoir "aujourd'hui", sinon "ce que nous allons subir sera bien pire demain". Et de prévenir des détracteurs : "Vous ne nous intimiderez pas".

L'ancienne numéro 2 d'EELV a pris la parole devant environ 200 personnes à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), sur la scène à peine surélevée installée sur la péniche "Rosa Bonheur", du nom d'une artiste précurseur du féminisme au XIXe siècle.

Celle qui se présente comme "écoféministe" a dénoncé une caste politique qui cherche à empêcher l'émergence de femmes de pouvoir. "Nous allons mettre nos corps dans cette présidentielle, vous ne pourrez plus faire de la politique sans nous ", a-t-elle assuré.

"Si nous ne prenons pas le pouvoir aujourd'hui, ce que nous allons subir sera bien pire demain" , a averti Sandrine Rousseau. Après des échanges avec le ministre de l'Intérieur par médias interposés, la candidate a éxpliqué avoir décidé de se présenter après avoir appris la nomination à ce poste de Gérald Darmanin, alors accusé de viol et à ce titre actuellement placé sous le statut de témoin assisté.

"La campagne n'est pas simple"

La candidate a d'ailleurs accusé jeudi le ministre, qui l'a menacée de publier leurs échanges de SMS à propos d'une demande de rendez-vous pour une nomination, de chercher à l'intimider "en bafouant la loi".

Sandrine Rousseau est également revenu sur les polémiques provoquées par certaines de ses déclarations : "La campagne n'est pas simple ... On l'a vu, on a quelques opposants. Vous ne nous intimiderez pas!" Elle a appelé ses partisans à se mobiliser en vue du premier tour en ligne du 16 au 19 septembre, "malgré tout ce qu'(ils) pouv(aient) (lui) reprocher, sur telle ou telle prise de parole".

Fin 2020 quand elle s'est déclarée, "on me parlait toujours du duel Jadot-Piolle, Piolle-Jadot", a raillé Sandrine Rousseau en référence à ses deux principaux concurrents à la primaire, en plus de la députée Delphine Batho et de l'entrepreneur Jean-Marc Governatori.

"Mais aujourd'hui neuf mois après, on me dit 'Vous pourriez la gagner cette primaire'. Je leur réponds 'On va la gagner'", a-t-elle lancé sous les acclamations et en présence du député Insoumis Eric Coquerel. "On ne nous imposera pas une écologie descendante et autoritaire", a-t-elle poursuivi, voulant une "victoire pour les femmes et les personnes discriminées partout dans le monde".