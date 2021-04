Présidentielle 2022 : "Le moment doit être consacré au fond", et non pas à "s'interroger sur qui va être le meilleur candidat", selon Edouard Philippe

Au cours d'un entretien à Europe 1 , l'ancien Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'il aurait été disposé à rester à Matignon mais qu'Emmanuel Macron avait "fait un autre choix".

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, le 4 avril 2021. ( AFP / THOMAS COEX )

Edouard Philippe sera-t-il candidat pour l'élection présidentielle de 2022 ? A un an du scrutin, l'ancien Premier ministre botte en touche. " Le moment doit être consacré au fond " et non pas à "s'interroger sur qui va être le meilleur candidat", a estimé le maire du Havre lundi 19 avril sur Europe 1 .

"Tout le monde ne parle que de la présidentielle et personne ne parle de la France, ou de la stratégie de la France", a déploré Edouard Philippe, dépeignant un système politique "presque un peu fou". "Moi, ce que j'aimerais, c'est que notre nation s'interroge sur ce à quoi elle veut ressembler en 2030, 2040 ou 2050 . (...) Et qu'ensuite on se pose la question de faire telle ou telle réforme pour arriver à cet endroit-là, plutôt que de s'interroger sur les deux ou trois mesures que voudraient faire les personnes qui pensent avoir une vocation personnelle à devenir président", a poursuivi l'ancien Premier ministre.

Selon lui, il faut "essayer de contribuer à un débat national" pour "non pas s'interroger sur qui va être le meilleur candidat le moment venu, mais plutôt se demander ce qu'il faut faire si on veut affronter les temps qui viennent".

Edouard Philippe était disposé à rester à Matignon

Nommé par Emmanuel Macron en mai 2017 à Matignon, Edouard Philippe a quitté ses fonctions de Premier ministre en juillet dernier. Une fonction qu'il était pourtant disposé à conserver . "Cet état d'esprit, cette disponibilité, étaient, je crois, parfaitement entendus et parfaitement compris par le président de la République. Mais il a fait un autre choix", a expliqué l'ancien chef du gouvernement au micro d' Europe 1 , rappelant que le choix du Premier ministre est "une prérogative absolue du président de la République".

Emmanuel Macron "a considéré que c'était le bon moment", a poursuivi Edouard Philippe. "J'avais dit très tôt (au chef de l'Etat), plusieurs semaines avant les élections municipales au Havre que, quoiqu'il arrive, après les élections, je lui remettrais ma démission pour qu'il ait la possibilité de changer de ligne ou de ne pas changer de ligne, de changer d'homme ou de femme", a-t-il raconté. "Il a tranché. C'est le boulot du président de la République", a-t-il ajouté, soulignant qu'il avait "suffisamment de respect à la fois pour le président de la République et pour les institutions pour ne pas s'en offusquer".

Revenant sur sa relation avec le président, Edouard Philippe a considéré qu'elle avait "toujours été une relation de grande confiance, me semble-t-il, et de bon travail". "Cela ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait, j'en suis parfaitement conscient, mais on a fait beaucoup de choses et j'en suis assez fier ", a-t-il ajouté.