Présidentielle 2022 : le "front républicain" se délite, Le Pen en embuscade

Un sondage publié par L'Opinion traduit les craintes émises par le camp du chef de l'Etat quant à sa marge de voix dans l'éventualité d'un deuxième tour contre la présidente du Rassemblement national.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en 2017 ( POOL / ERIC FEFERBERG )

Invoqué en 2002, puis en 2017, le barrage contre le RN (ex-FN) fera t-il encore effet en 2022? Une enquête menée par Harris Interactive pour Commstrat et publiée par l'Opinion pointe l'effritement du "front républicain" dans la perspective d'un éventuel second tour de la prochaine élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon ce sondage, le président de la République récolte 53% des intentions de vote, contre 47% pour sa rivale, qui n'avait récolté que 33,90% des suffrages en 2017.

En parallèle de ce baromètre, l'étude évoque une défiance accrue des électeurs de la France insoumise vis-à-vis du chef de l'Etat. "52 % d'entre eux refusent de choisir" entre la présidente du Rassemblement national et le président de la République. "L'autre moitié se divise en deux parts égales : 24 % voteraient pour la première, autant pour le second", indique l'Opinion dans son sondage, précisant que cette équivalence entre les deux forces politiques est "inédite".

Côté LR, refus de se positionner face à un duel "mortifère"

Jeudi 4 mars, le délégué général de la République en marche, Stanislas Guerini, avait mis en garde une partie de la gauche qui mettrait "un signe égal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron" en accusant Jean-Luc Mélenchon d'avoir "fait exploser au bazooka le front républicain" en 2017. "C'est Jean-Luc Mélenchon le premier qui dans l'entre-deux-tours en 2017 a fait exploser au bazooka le front républicain en ne faisant pas de choix", a déclaré le numéro un de LREM sur Sud-Radio, soutenant qu'à l'Assemblée Nationale "les votes de l'extrême gauche et de l'extrême droite se rejoignent bien plus souvent".

A droite, le numéro 2 de LR Guillaume Peltier avait pour sa part indiqué qu'il ne s'était "pas engagé en politique pour faire barrage", rappelant qu'il avait voté blanc au second tour en 2017 et soulignant qu'il refuse "ce duel mortifère qu'on tente de nous imposer", entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.