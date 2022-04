Présidentielle 2022 : "La première réponse au pouvoir d'achat est de trouver un travail", estime Richard Ferrand

Le soutien d'Emmanuel Macron a défendu que la réforme des retraites portées par le candidat, permettrait de "produire des richesses et donc de gagner de l'argent", "pour renforcer notre système social".

Le président Emmanuel Macron et Richard Ferrand, lors d'un déplacement de campagne à Spezet dans le Finistère, le 5 avril 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Au lendemain du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron continue de porter son projet de réforme des retraites . "Ce que nous voulons faire, c’est allonger de 4 mois pendant 9 ans l’âge légal de départ à la retraite , tout en prenant en compte le caractère usant de certains métiers", a expliqué, lundi 11 avril, au micro de franceinfo Richard Ferrand, soutien du président candidat.

Cette réforme prendrait également en compte les carrières longues et l’invalidité. "Les personnes qui ont un handicap pourraient toujours partir à la retraite à 55 ans", assure-t-il. Selon le député du Finistère, ce choix permettrait de faire que toutes les retraites soient à 1200 euros minimum . “C’est travailler plus pour être plus solidaires.” Il a expliqué que cette réforme permettrait également de "produire des richesses et donc de gagner de l'argent", "pour renforcer notre système social".

"Plus de moyens dans les Ehpad"

Richard Ferrand a notamment cité comme exemple l'injection "de plus de moyens dans les Ehpad ", et le financement de "l'adaptation des logements au domicile des anciens", qui souhaiteraient résider chez eux "plutôt que dans des établissements spécialisés".

La mesure a vivement été contestée par ses concurrents de gauche battus au dépouillement des scrutins, mais également par Marine Le Pen, qui s'est hissée à la deuxième place lors du premier tour . La candidate d'extrême droite, ne prévoit pas de recul de l’âge de départ à la retraite. Mais elle propose notamment de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans - et qui justifient de quarante annuités - de prendre leur retraite à 60 ans.

"Marine Le Pen, elle rase gratis"

Marine Le Pen annonce une retraite minimale de 1 000 euros . Lorsque les journalistes de franceinfo exposent le projet de la candidate d'extrême droite à Richard Ferrand, il abonde : "Marine Le Pen, elle rase gratis".

Sur la question du pouvoir d'achat, au cœur de la campagne présidentielle, le macroniste estime que "la première réponse (à cette préoccupation majeure des Français), est de retrouver un travail". Il souligne "la création de 1,1 millions d’emplois” durant le quinquennat écoulé. "Nous visons le plein emploi”, a-t-il assuré.

Richard Ferrand explique également que le programme du candidat Macron propose de systématiser l'intéressement et la participation des salariés dans les entreprises. "Il faut que les dividendes profitent aux travailleurs qui ont créé la richesse" conclue-t-il.