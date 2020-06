Présidentielle 2022 : Jean-Marie Bigard "laisse chauffer la cocotte-minute"

L'humoriste avait indiqué qu'une candidature à l'élection présidentielle "pourrait le tenter". Dans une interview à Society, il tempère ses propos et ses envies de politique, tout en laissant une porte ouverte.

Jean-Marie Bigard, en 2014 (illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

La bataille pour l'Elysée n'est peut-être pas pour tout de suite. Après avoir fait part de son intérêt pour une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, Jean-Marie Bigard a expliqué qu'il n'envisage pas "pour l'instant" d'entrer dans la course à la présidence, considérant que ce projet n'est "pas au goût du jour".

"Je laisse chauffer la cocotte-minute à feu doux pour savoir combien de gens seraient derrière moi si ça arrivait, mais pour l'instant ce n'est pas au goût du jour", a estimé l'humoriste dans les colonnes du magazine Society . "J'y connais rien en politique. J'ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiqueter si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune", a-t-il encore dit au quinzomadaire paru le 11 juin. Jean-Marie Bigard avait déclaré fin mai sur BFMTV qu'il pourrait être "intéressé" par une candidature à la présidentielle pour "représenter le peuple" hors des partis politiques.

Interrogé sur une éventuelle candidature, l'acteur de 66 ans avait répondu: "Ça pourrait si ça pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique. Oui, ça pourrait me tenter". L'humoriste a récemment soutenu la liste du forain Marcel Campion aux municipales de Paris, qui n'a obtenu que 0,40% des suffrages. En 1980, Coluche avait annoncé sa candidature pour la présidentielle de l'année suivante. Après être monté à plus de 10% dans les intentions de vote, il avait renoncé quelques mois avant le scrutin. Depuis, deux humoristes ont connu des succès électoraux à l'étranger: Beppe Grillo aux élections législatives italiennes en 2013 et Volodymyr Zelensky, élu président de l'Ukraine en 2019. L'humoriste a récemment fait parler de lui en révélant avoir été appelé par Emmanuel Macron après l'avoir interpellé, par vidéo, sur la réouverture des bars et restaurants.