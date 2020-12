Présidentielle 2022 : "Je suis prête", déclare Ségolène Royal

"Il est temps qu'une femme soit présidente", a-t-elle tranché, promettant tout de même de s'effacer si une personnalité de gauche était mieux placée qu'elle pour gagner.

Ségolène Royal à Deauville, le 6 septembre 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

L'ancienne candidate à la présidentielle 2007, Ségolène Royal, a déclaré mardi 15 décembre être "prête" à se présenter en 2022 dans le cadre d'un rassemblement de la gauche.

"Si cela s'avère utile, dans le cadre d'une décision collective , à commencer par le PS, je suis prête, a-t-elle indiqué dans une interview au Parisien . J'ai l'expérience d'une campagne. (Mais) si quelqu'un est mieux placé que moi à gauche pour rassembler et pour mener campagne, ça ne me posera pas de problème de le soutenir."

"Il est temps qu'une femme soit présidente" , a encore tranché Ségolène Royal, qui réfute être "dans la revanche".

Le choix de "figures expérimentées"

"Les Français sont vaccinés contre les candidats surgis de nulle part et parés de toutes les vertus, a estimé l'ancienne ambassadrice des poles. Je pense qu'ils feront le choix de figures expérimentées, comme aux États-Unis. Avec leurs qualités et leurs défauts connus et pas découverts en cours de mandat : c'est moins glamour mais plus sûr !"

"Je ne laisserai pas faire n'importe quoi à la présidentielle", a-t-elle également prévenu.

Si certains à gauche verraient plutôt Anne Hidalgo porter les couleurs de la gauche en 2022 , Ségolène Royal peut déjà compter sur le soutien de son ami Luc Carvounas, maire d'Alfortville : "Elle n'est pas dans un truc perso, mais dans l'accompagnement de la gauche. C'est une voix forte et indépendante qui incarne aussi une forme de bon sens populaire."