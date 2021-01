Présidentielle 2022 : "Jamais je ne me suis senti si prêt à gouverner", assure Jean-Luc Mélenchon

"Je sais qui pourrait faire quoi", assure le leader insoumis, qui estime avoir l'équipe "la plus connue" et la plus nombreuse.

Jean-Luc Mélenchon à Paris, le 14 janvier 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que les candidatures semblent devoir se bousculer pour la présidentielle 2022, le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon se "sens fort". Refusant désormais d'appeler la gauche à l'union derrière lui, par souci de "clarté", il estime que sa famille politique pourrait "gouverner demain matin". Il juge la victoire en 2022 "difficile", mais atteignable s'il crée une "dynamique d'adhésion".

"Nous pourrions gouverner demain matin, tranche Jean-Luc Mélenchon, dans un entretien accordé à l' AFP . Jamais je ne me suis senti si prêt à gouverner que maintenant. Je sais qui pourrait faire quoi, aussi bien dans mes rangs que dans les rangs communistes, et aussi dans la galaxie de la désintégration du PS. C'est pour ça que je me sens fort."

Pour autant, le campagne présidentielle en 2022, n'est pas gagnée d'avance, dans un contexte de multiplication des candidature à gauche. Mais le leader insoumis affiche son assurance.

"Il y a une grande différence avec mes deux autres candidatures, j'arrive cette fois-ci avec 23 parlementaires, explique-t-il. Moi dont on avait dit que j'étais tout seul, je me retrouve à avoir l'équipe la plus connue et la plus nombreuse , garçons et filles, un ou deux dans chaque tranche de génération. Vous allez les voir s'affirmer pendant la campagne, la tête rousse de mon camarade Quatennens, les yeux bleus revolver de ma camarade Panot, la mine paisible de Younous Omarjee... Et le programme !"

"L'hologramme, c'est moi"

"Quand j'ai été sûr qu'il y aurait deux candidats Vert et socialiste, j'ai compris qu'il n'y avait rien à espérer des appels à l'unité, poursuit Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, l'union c'est la confusion . De quel prix paierait-on de renoncer à tout pour m'entendre avec les autres ? Si on ne parle pas d'Europe, de planification, de VIe république, de défense nationale, on ne parle de rien. Les gens diront : 'Méfions-nous : ils nous cachent ce qu'ils feront'".

En attendant, alors que la pandémie de covid-19 promet de bouleverser la campagne, Jean-Luc Mélenchon compte s'appuyer sur les nouvelles technologies. "Notre époque permet des choses fascinantes, assure-t-il. Avez- vous vu mon meeting en réalité augmentée ? (...) L'hologramme c'est moi! La République aussi... Ils pensaient se moquer, ils m'ont donné un slogan. D'accord j'ai enduré et souffert. Mais quelle erreur ils ont faite!

"Sur le moment ce n'était pas un slogan mais un cri de colère, nuance l'Insoumis. Mais finalement s'il faut m'identifier à quelque chose et que c'est à la République, que puis-je demander de plus : ma vie est faite. Je n'ai pas honte d'avoir dit ça, je me reproche une erreur tactique : m'être cru fort au moment où j'étais faible. La bêtise c'est de n'avoir pas vu la caméra. Quarante secondes m'ont bien amoché ! Mais dans la vie on fait avec ce qu'on a. Alors on en a fait des T-shirt, des sacs "La République c'est moi".